سلطان وثیقه های میلیاردی ایران کیست؟

مجله مهر: یک، جلویش 10 تا صفر. این، رقم وثیقه ای است که با آن مهدی هاشمی« از متهمان حوادث سال 88، یکشنبه شب از زندان آزاد شد و عکس های حضورش در خانه هم سایت به سایت و شبکه به شبکه گشت. مبلغی که منابع خبری و سایت های اینترنتی، آن را مربوط به ارزش ملک پدری او در دزاشیب می دانند. ملکی که گویا از سالهای پیش از انقلاب متعلق به خاندان هاشمی بوده است.

اما مهدی هاشمی ، تنها متهمی نیست که برای آزادی اش وثیقه میلیاردی طلب می شود. قبل از آن هم چند متهم برای آزادی موقت شان، وثیقه هایی سنگین پرداخته اند. این گزارش، شما را با گران ترین متهمان این چند سال بیشتر آشنا می کند.

«م.ز» سلطان وثیقه ها:

او بی شک، گران ترین زندانی تاریخ ایران است. لقبی که البته باید هم به «بزرگترین بدهکار بانکی کشور» بیاید.او که نامش همزمان با پیگیری پرونده متهمان فساد بزرگ 3 هزارمیلیاردی مطرح شد، به دلیل شباهتهایی که با متهم اصلی این پرونده داشت به «مه آفرید 2» نیز معروف شد. از او به عنوان یکی از ۱۰ کلان سرمایه‌دار کشور نام برده می شود که ۳۴ درصد سهام یکی از بانک های مطرح کشور را در اختیار دارد. اما در عین حال قریب به یک هزار و 200 میلیارد به شبکه‌های بانکی کشور بدهکار است،

برای اولین بار، نام "م.ز”‌ تحت عنوان "خریدار خودروی شخصی رئیس‌جمهور” بر سر زبان‌ها افتاد؛ وی از چند سال قبل با استفاده از برخی رانت‌ها موفق به اخذ وام‌های کلان بانکی شده و خود را وارد بازار بورس، فولاد، خودرو و معدن کشور کرده بود البته هیچ وقت به طور رسمی خریداری خودروی رئیس‌جمهور توسط م.ز تایید نشد اما خبری که در این رابطه در رسانه‌ها منتشر شد، هیچ‌گاه تکذیب هم نشد.

سی و سومین نشست سخنگوی قوه قضائیه با خبرنگاران، جایی بود که حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای از آزادی او با سپردن وثیقه ای 500 میلیارد تومانی خبرداد. دارایی مه آفرید2، حدود 12 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

متهم ارزی و وثیقه 17 میلیاردی

18 آذر امسال و در جریان التهاب های بازار ارز در کشور، ردپای چند متهم به اخلالگری در بازار ارز در اخبار دیده شد. از جمله معروف ترین این دلال ها فردی به نام «م» بود که منابع آگاه گفته بودند سال گذشته با وثیقه 17 میلیارد تومانی آزاد شده است و هنوز مشغول به فعالیت بوده.

وثیقه 11 میلیاردی آقای مدیرعامل

اردیبهشت ماه امسال، خبرگزاری مهر از پرونده ای با عنوان کلاهبرداری خبرداد که مدیران سابق شرکت تعاونی مسکن کارکنان برق تهران، متهمان آن بودند. پرونده ای که 25 هزار شاکی داشت و حدود 86 هزار صفحه بود.آن طور که وکیل شاکیان به خبرنگار مهر گفته بود، متهمان این پرونده 180 میلیاردی ابتدا با قرار وثیقه 52 میلیارد تومانی مواجه شده بودند. اما مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با وثیقه 11 میلیاردتومانی و 10 میلیارد تومانی آزاد شدند.

10 میلیارد تومان برای قاچاقچی تلفن همراه

حدود 2 هفته پیش، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف محموله پنج میلیارد تومانی گوشی‌های قاچاق خبر داد. محموله ای که اواخر آبان امسال در جاده های استان اصفهان کشف و ضبط شده بود وارزش آن حدود 5 میلیارد تومان برآورد شده بود.در پی کشف محموله گوشی‌های تلفن همراه از سوی مقام قضایی دستور توقیف محموله مذکور صادر و برای صاحب محموله قاچاق نیز قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی صادر شده است.

متهم نفتی 9 میلیاردی

شهریورماه 86 برخی رسانه ها ازشنیده های تایید نشده ای خبردادند که از آزادی فوری و مشکوک یک قاچاقچی نفتی خبر می داد. این متهم که از او به عنوان یکی از قاچاقچیان بزرگ نفتی نام برده شده بود، به اتهام تخلفات متعدد از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای محاکمه به دستگاه قضایی معرفی شده بود. اما طبق شنیده ها ظرف کوتاهترین مدت ممکن وثیقه ای بیش از 90 میلیارد ریال برای آزادی خود تهیه و پرداخت کرده و آزاد شد.

8 میلیارد برای لیدر اوریف لیم

شبکه هرمی اوریف لیم، یکی از معروف ترین شبکه های هرمی بود که چندتان از مدیران اصلی آن به اتهام 250 هزار فقره کلاهبرداری دستگیر شدند. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد مدیران اوریف لیم بیش از 70 میلیارد تومان سرمایه ایرانیان را از طریق سیستم هرمی خود جذب کرده‌اند.استفاده از روش‌های فریبنده هرمی و چاپ تبلیغات خارج از اصول اخلاقی نیز از جمله دیگر اتهام های سران اوریف لیم بود. آن طور که خبرگزاری ها به نقل از یک منبع مطلع در دستگاه قضایی خبر داده بودند،برای لیدر اوریف لیم یک وثیقه 8 میلیارد تومانی صادر شده بود.