مجله مهر: دو هفته از زمانی که وزیر کشاورزی به مجلس رفت تا درباره سرطانزا شدن محصولات کشاورزی به نمایندگان توضیح دهد میگذرد و حالا مشخص شده که دلیل آلوده بودن برخی محصولات کشاورزی استفاده از کودهای چینی آلوده است. کودهایی که حبیب برومند داش قاپو، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید تاریخ مصرف گذشته بوده اند و تولیدکنندگان بخش اعظمی از محصولات کشاورزی شان را با آنها تغذیه میکردند.
هرسال 70 تا 90 هزار بیمار به آمار سرطانیهای کشور اضافه میشوند که یک سوم آنها از این بیماری میمیرند. این در حالی است که 30درصد از بیماران سرطانی بر اثر محصولات کشاورزی مسموم دچار این بیماری شده اند و ایران را در اولین رتبه سرطان معده در جهان قرار داده اند.
آلودگی محصولات کشاورزی ایران آنقدر دردسرساز شده که حالا حتی خارجیها هم محصولات صادراتی ایران را به دلیل نداشتن استانداردهای لازم مرجوع میکنند و این محصولات دوباره به بازار داخلی برمی گردد. اما آلودگی مواد غذایی تنها ضرری نیست که چینیها به سلامت ما وارد میکنند. چین با صادرات بیکیفیتش هر چند وقت یک بار جنجالی به پا میکند که «آلودگی»، «سرطان» و «خطر» وجه اشتراک همه این جنجالها هستند.
زندگی چینی؛ از تولد تا مرگ
نوزادان امروزی با کابوس شیرخشکهای آلوده چینی بزرگ میشوند، پا در کفشهای غیراستاندارد چینی راه رفتن را یاد میگیرند، با اسباب بازیهای آلوده چینی بازی میکنند، در هوایی نفس میکشند که لنت ترمزهای چینی آن را سرطانزا کرده و از محصولاتی میخورند که با کودهای آلوده چینی کشت شدهاند.
در سال 88 بیش از 53هزار کودک چینی به خاطر مصرف شیرخشکهای آلوده به ملامین بیمار شدند و مرگ 4نفر از آنها متولیان بهداشتی کشورها را به تکاپو انداخت تا جلوی واردات و توزیع این شیرخشکها را بگیرند. آنها دامنه احتیاط را گستردهتر کردند و جلوی واردات شکلات و فراوردههای دیگر شیری را هم از چین گرفتند. حتی صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی، تولید و فروش شیرخشک آلوده چینی را محکوم کرد و دولت چین مجبور شد با شرمندگی اعلام کند که در 22 نوع شیرخشک ساخت این کشور، افزودنی غیرمجاز ملامین به کار رفته و وعده اعدام مجرمان را به رسانههای بین المللی بدهد.
اگر چه در آن دوران معاون وقت غذا و داروی وزارت بهداشت گفت که «ایران هیچ نوع واردات مستقیم شیرخشک از چین نداشته و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد» اما آمارهای گمرک نشان میداد در سال 88، حدود 15 تن شیر خشک از چین وارد ایران شده است.
آلودگی شیر خشکهای چینی به این دلیل بود که چینیهای متقلب شیر خام تولیدی را با آب رقیق میکردند و برای اینکه در آزمایشهای کیفی میزان پروتئین آن کافی باشد به آن افزودنی غیر مجاز ملامین صنعتی اضافه کرده و آن را روانه بازار میکردند. ملامین یک ماده آلی با پایه شیمیایی است و معمولاً در پلاستیکها، چسبها، وایت بردها و... استفاده میشود. این ماده باعث ایجاد سنگ مثانه و سنگ کلیه میشود و در شکل پیشرفته تر ممکن است نارسایی کلیه و حتی مرگ را در پی داشته باشد.
بازی با مرگ
سناریوی آلودگی محصولات چینی در بازار اسباب بازیهایی که چینیها آن را قبضه کرده اند هم تکرار میشود. بیشتر از 95 درصد اسباب بازیهای موجود در بازار ایران، چینی است و این درحالی است که بیشتر کشورهای دنیا ورود اسباب بازی از این کشور را ممنوع کرده اند. حتی مدتی قبل در آمریکا بیشتر از 20میلیون اسباب بازی ساخت چین به خاطر دارا بودن رنگهای سربی و مواد سمی منهدم شدند. وزارت بهداشت این کشور اعلام کرده بود که تماس دست کودکان با اسباب بازیهای غیراستاندارد چینی به کبد، ششها و سیستم هورمونی بدن آنها آسیب میرساند چرا که این اسباب بازیها از مواد بازیافتی ساخته میشوند و میزانسرب و کروم در آنها بیش از حدمجاز است. تحریم اسباب بازیهای چینی در دنیا آنقدر بالا گرفت که در همان روزها رئیس یکی از شرکتهای سازنده این اسباب بازیها در چین، خودکشی کرد!سامانه هشدار «راپکس» اروپا هم چند ماه قبل اعلام کرد حدود 1800 کالا به خصوص البسه و منسوجات، اسباب بازی و وسایل نقلیه موتوری ساخت چین خطرناک ارزیابی شده اند چرا که البسه چینی باعث ایجاد حساسیت پوستی شده و برخی اسباب بازیها هم خطر خفگی برای کودکان دارند.
پا در کفش چینیها
آلودگی حتی به کفشهای چینی هم رسیده است! کفشهای ظریف و رنگی مد روزی که قیمت ارزان شان آنها را وسوسه انگیزتر میکند اما در مقابل، دهها بیماری پیش بینی نشده را هم از مرزهای چین تا جاکفشی خانههای ایرانی با خود میآورند. آلرژیهای پوستی اولین زنگ خطر این کفشها است که با ترک پا، زخم، بوی نامطبوع، پوست پوست شدن پا، میخچه، قارچ پوستی، سوزش کف پا، ریش ریش شدن و عفونت پوست های دور ناخن و خارش مشخص میشود.
این البته صرف نظر از قالبهای غیر استاندارد چینی است که کیفیت را قربانی نرخ تمام شده میکنند و سلامت مصرف کنندهها را به قیمت کمی میخرند. غیر استاندارد بودن این کفشها باعث خمیدگی انگشتها و انحنای کف پا، کوبیدگی زانوها، پرانتزی شدن ساق پا و مشکلات استخوانی و غضروفی ناحیه پا و ستون فقرات میشوند و در طولانی مدت، قوس های عرضی پا را از بین میبرند و کمردرد و خستگی زودرس را در پی دارند.
سرطان در وعده صبحانه
آلودگی محصولات چینی فقط برندهای خاص این کشور را درگیر نمیکند. برندهای معروف و قدیمی هم وقتی در چین تولید میشوند، لب خط خطر قرار دارند. چای کیسه ایهای لیپتون با قدمت 110 ساله شان مدتی قبل در چین آلوده شناخته شدند و در آزمایشی که از چندین بسته این چایها به عمل آمد، مشخص شد که به پسماندهای آفتکشها آلوده هستند.حتی بعضی از آفت کشهای یافت شده در این لیپتونها از انواعی بودند که وزارت کشاورزی چین استفاده از آنها را ممنوع اعلام کرده بود. اگرچه هشتاد درصد مردم چین بعد از شنیدن خبر این آلودگی که باعث ناباروری یا معلولیت جنین هم میشود، قید لیپتونهای کیسه ای را زدند اما چین هنوز این چایها را به کشورهای آسیایی صادر میکند.
نسخه چینی برای مرگ زودرس
مدتی قبل، مرگ چند بیمار که گفته میشد به دلیل استفاده از داروی بیهوشی غیراستاندارد جانشان را از دست داده بودند، یک بار دیگر پای چینیها را به بحثهای سلامت باز کرد. در خبری که شهریورماه امسال به نقل از یک منبع آگاه در بیمارستان شرکت نفت منتشر شد، یک نوجوان 13 ساله که از ناحیه قفسه سینه تحت عمل جراحی قرار گرفته بود به هوش نیامد و همزمان گفته شد تعدادی از بیماران این بیمارستان که عمل زیبایی بینی داشتند هم به هوش نیامدند. این خبر را مدتی بعد محمد مهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی کشور تکذیب کرد و گفت که به هیچ عنوان واردات داروی بیهوشی چینی نداریم و این خبر در حد شایعه است. اما این تکذیبیه با اظهارات بعدی یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، زیر سوال رفت. دکتر جمشید زهی، در گفتگویی که با خراسان داشت گفت: «این خبر حتی اگر شایعه باشد، مجلس آن را مورد بررسی قرار میدهد چرا که برخی از گزارشها نیز حاکی از ورود داروهای تقلبی و چینی به کشور است که ضرورت بررسی این موضوع را دوچندان میکند.»
البته دکتر امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت معتقد است که این شایعات برای مخدوش کردن اذهان مردم است، تا مردم را به حوزه ارائه خدمات سلامت بد بین کند. وگرنه هیچ داروی بیهوشی چینی در کشور وجود ندارد و تمام داروها یا در داخل تولید و یا از کارخانههای معتبر بین المللی وارد میشوند.
تنفس در هوای مرگبار
در آلودگیهای هوای تهران هم حتی پای چینیها در میان است. میزان آزبست در هوای تهران حدود ۳۰تا ۵۰برابر سایر شهرهای پاک دنیا است و متهم ردیف اول این اتفاق، چینیهایی هستند که لنتهای نامرغوبشان در سالهای اخیر یک جنجال بزرگ به پا کرده است.
اگرچه دو هفته قبل، مدیرکل بازرسی کالای سازمان استاندارد اعلام کرد 26 محموله کالای غیراستاندارد چینی که در میانشان لنت ترمز هم وجود داشته مرجوع شده اند اما انبار لوازم یدکی فروشها و چهار چرخ خودروهایی که در خیابانها میچرخند هنوز از لنتهای چینی خداحافظی نکرده اند.
در لنتهای چینی الیاف نسوز و مقاومیبه کار رفته که در هوا آزاد میشوند و بدون دیده شدن با هر تنفس در ریههای شما جا خوش میکنند. سرطان ریه و سرطان حنجره حداقل دستاوردهای لنتهای چینی هستند که در سالهای اخیر بیش از هر عامل دیگری هوای تهران را سرطانزا کرده اند. سال گذشته وقتی 11نوع لنت مصرفی داخلی و 5نوع لنت خارجی مورد آزمایش قرار گرفتند مشخص شد که تمام این لنتها مقادیری از آزبست را در خود دارند که این مقدار در نمونههای مرغوب حدود 5درصد است و در نمونههای چینی تا 30درصد هم میرسد.
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