روحانی ها، مشاوران تازه تیم های ملی / کارگاه ازدواج در کنار مستطیل سبز

مجله مهر: روحانی ها در استادیوم آزادی. این بار نه برای برگزاری همایش و جلسه. بلکه برای تماشای بازی فوتبال ایران و ازبکستان و درعین حال مشاوره مذهبی به تماشاگران حاضر در استادیوم. موضوعی که چند روز پیش از بازی، مدیرکل دفتر امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان هم وعده اش را داده بود. علی فرهادی گفته بود:«برای اشاعه و توسعه معنوی فضای ورزشگاه‌ها، بیش از 70 مبلغ روحانی که متخصص در امور مشاوره هستند، برای پر کردن اوقات حضور جوانان در ورزشگاه آزادی به بهترین شکل با جوانان به گفت‌وگو، مذاکره، پرسش و پاسخ و مشاوره می‌پردازند.»

همکاری حوزه علمیه و وزارت ورزش

انتشار تصاویر حضور 70 مبلغ مذهبی در جریان بازی هفته گذشته ایران مقابل ازبکستان، چند روز پس از بازی در نوع خود جالب توجه بود. اتفاقی که گویا سابقه ای بیشتر از یک بازی دارد.

حضور مبلغان مذهبی در استادیوم آزادی، نتیجه یک تفاهم نامه بود. تفاهم نامه ای که به گفته فرهادی میان حوزه علمیه و وزارت ورزش و جوانان نوشته شده بود و براساس آن مبلغان جوان از طرف حوزه علمیه به ورزشگاه ها می روند تا در کنار تماشاگران مسابقات فوتبال باشگاهی و ملی، به سئوالات و شبهات تماشاگران درباره مسائل مهم اخلاقی، دینی و اجتماعی پاسخ بدهند. اتفاقی که دوبار دیگر نیز افتاده بود. شهرآورد استقلال و پرسپولیس در این فصل از مسابقات لیگ برتر و همچنین بازی ایران مقابل کره جنوبی در 25 مهرماه امسال، شاهد حضور مبلغان حوزه علمیه بود. بازی اول با حضور 25 مبلغ و دومی 50 مبلغ مذهبی.

فرهادی درباره اهداف این حضور می گوید:«جوانان برای گرفتن مشاوره از روحانیون هیچ محدودیتی ندارند و می‌توانند در راستای مشکلات و مسائلی که دارند با آنان به مشاوره بپردازند و در دو بازی گذشته که این اتفاق صورت گرفته است سبب شد تا روحانیون و جوانان درک شفاف، روشن و صمیمانه‌ای از یکدیگر پیدا کنند.»

از دیگر نکات جالب حضور مبلغان در استادیوم آزادی برپایی کارگاه های موضوعی همچون مشاوره ازدواج بود. در کنار این میزهای مشاوره، نماز جماعت هم با حضور تماشاگران و به امامت این مبلغان جوان در استادیوم آزادی برگزار شد.

روحانی های فوتبالی

اما حضور روحانی ها در استادیوم ها و باشگاه های فوتبال فقط به حضور مبلغان جوان محدود نبوده است. بلکه ردپای آنها را می توان در باشگاههای مختلف و حتی فدراسیون فوتبال نیز پیداکرد.

معروف ترین روحانی فوتبالی حجت الاسلام «علیپور» است. دبیر سابق ستاد منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال که با ماجراهای «منشور اخلاقی» اش مدتها در صدر خبرهای حاشیه ای فوتبال قرار داشت. هرچند حضور علیپور در فدراسیون فعلی و پس از انتخابات جدید فدراسیون فوتبال کمرنگ تر شده و دیگر اظهار نظرهای خبرسازی از او نمی شنویم. اما سابقه فوتبالی علیپور و سابقه اش در فدراسیون فوتبال، او را همچنان دراین فدراسیون نگه داشته است.

معاونت فرهنگی باشگاه ها، جای دیگری است که حضور روحانی های فوتبالی در آن پررنگ است. باشگاههایی همچون پرسپولیس، استقلال، پاس همدان و ... در فواصل زمانی مختلف، از حضور یک روحانی به عنوان معاون و یا مشاور فرهنگی استفاده می کردند. اقدامی که به نوعی پسوند «فرهنگی- ورزشی» در عنوان باشگاه ها را توجیه می کرد.

در این میان حجت الاسلام «مالک» به عنوان مشاور فرهنگی باشگاه استقلال و حجت الاسلام «سعید کرمی» به عنوان مشاور فرهنگی باشگاه پاس همدان، بیشتر در مرکز اخبار بوده اند.

مشاوران جدید تیم های ملی

اما آخرین و جدیدترین خبر، به تفاهمنامه ای جدید درباره حضور روحانیون در فضاهای ورزشی مربوط می شود. خبری که از حضور مشاوران جدید در تیم های ملی ورزشی خبر می دهد.حجت‌الاسلام والمسلین نبوی در دیدار با معاون فرهنگی وزارت ورزش از امضای تفاهم‌نامه‌ای جدید با این وزارت‌خانه خبر داده و گفته:«بر اساس این تفاهم نامه قرار است مبلغان توانمند حوزه علمیه که دارای تخصص‌های مختلف ورزشی نیز هستند به عنوان مشاور فرهنگی همراه با کاروان‌های ورزشی تیم‌های ملی اعزام شوند.»

نبوی گفته:«حضور این مبلغان در اردوها، مسابقات کشوری و بین‌المللی و پس از بازگشت تیم‌های ملی در کنار ورزشکاران به عنوان مشاور فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط بیشتر این قشر با روحانیت و ارتقاء سطح فرهنگی آنها شود. برای تحقق این هدف مهم به دنبال مبلغان توانمندی هستیم که ورزشکار نیز باشند و بتوانند تیم‌های ملی ورزشی را همراهی کنند.»

به نظر می رسد مبلغان مذهبی قصد دارند حضور پررنگ تری در ورزش داشته باشند. حضوری که شاید ناشی از نیاز ویژه ورزشکاران و فضاهای ورزشی به فرهنگ سازی دینی و دوری از فضای توهین و رفتار مغایر با آموزه های اخلاقی و دینی باشد.