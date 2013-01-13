مجله مهر: گران‌ترین قارچ دنیا، قارچی به نام ترافل سپید است که هر کیلوگرم آن بیش از 10 هزار دلار امریکا می‌ارزد. این قارچ‌های بزرگ که قطرشان به 12 سانتی متر و وزنشان به نیم‌کیلو می‌رسد، زیرزمینی هستند و برای پیدا کردن‌شان از سگ‌های آموزش دیده کمک می‌گیرند.

ترافل سفیدفقط در چهار نقطه از ایتالیا و یکی از شبه جزایر کرواسی پیدا می‌شود و پرورش آنها در آزمایشگاه‌ها با شکست مواجه شده بنابراین تنها راه دسترسی به این قارچ‌ها، پیدا کردن منابع خودروی آنها است. ترافل سفید در تهیه انواع سس‌ها و روغن‌های معطر و البته در صنایع داروسازی کاربرد دارد. البته پای این قارچ گران‌قیمت به جز صنایع غذایی و داروسازی، به عالم سیاست هم باز شده! امسال یک شهروند ایتالیایی به مناسبت پیروزی باراک اوباما در دور دوم ریاست جمهوری‌اش یک کیلو قارچ ترافل سفید به او هدیه داد.

گفته می‌شود گونه‌ای از این قارچ‌ها در مراتع شهرستان طارم استان زنجان و قسمت‌هایی از آذربایجان شرقی، بین جلفا و مرند هم دیده شده است.

طلای سرخ ایران

اما از قارچ‌های ترافل سفید ایرانی که چشم‌پوشی کنیم، در فهرست گران‌ترین مواد غذایی دنیا یک خوراکی ایرانی دیگر هم به چشم می‌خورد: «زعفران سرخ ایران». زعفران ایران مرغوب‌ترین زعفران دنیا است که هر کیلوگرم از آن بین 4 تا 5 هزار دلار قیمت دارد. برای تهیه هرکیلوگرم زعفران بیش از 450 هزار پرچم از حدود 150 هزار گل زعفران باید به صورت دستی جدا و سپس خشک شود. ضمن این که گل زعفران فقط 3هفته در سال دوام دارد که برای چیدن آن نیاز به تلاش شبانه‌روزی و مستمر است.

عجیب‌ترین قهوه دنیا

اگر طرفداران گران‌ترین قهوه دنیا می‌دانستند بلک ایوری محبوبشان دقیقا چطور به دست می‌آید، شاید برای پرداخت 1100پوند در ازای هر کیلوگرم از این قهوه کمی تردید می‌کردند! قهوه بلک ایوری که در شمال تایلند تهیه می‌شود در واقع قهوه عربی است که طی یک فرایند عجیب به مرغوب‌ترین قهوه دنیا تبدیل می‌شود. در این فرایند دانه‌های قهوه به همراه برنج و سبزیجات به فیل‌ها خورانده می‌شوند و بعد از 15 تا 30 ساعت، از مدفوع فیل بازیابی و وارد چرخه تولید می‌شوند. این قهوه تنها در تایلند، مالدیو و اوبوظبی به فروش می‌رسد و یک فنجان از آن، حداقل 50 دلار قیمت دارد. طعم این قهوه بسیار لطیف و فاقد تلخی معمول قهوه‌هاست که به دلیل شکستن پیوندهای پروتئینی دانه قهوه در مجاورت با اسید معده فیل به وجود آمده است.

قهوه کوپی لواک هم یکی دیگر از قهوه‌های گران‌قیمت دنیا است که به همین شیوه فراوری می‌شود اما به جای فیل، این بار پای گربه نخل آسیایی در میان است. هر فنجان از این قهوه 33 تا 100دلار قیمت دارد.

صبحانه‌ای با شیر الاغ

گران‌ترین پنیر جهان محصولی از شیر الاغ است که توانسته در رقابت با پنیر شیر گاو هلندی جلو بیفتد و با قیمت 1255 دلار برای هر کیلوگرم به فروش برسد. این پنیر از شیر الاغ‌های بلگراد، پایتخت صربستان به دست می‌آید و برای تهیه هر کیلوگرم از آن 25لیتر شیر الاغ نیاز است. طعم پنیر الاغ شبیه پنیر بز اما قوی‌تر و کم‌چرب‌تر از آن است.

12سال در انتظار سرکه

سرکه بالزامیک اصیل هم یکی دیگر از گران‌ترین مواد غذایی دنیا است که هر بطری آن بین 100 تا 300 دلار قیمت دارد. این سرکه باید حداقل 12 سال در بشکه‌های چوبی بماند تا طعم مرغوب خود را پیدا کند. در تهیه این سرکه انگورها را در بشکه ریخته و تحت شرایط خاصی نگهداری می‌کنند و هر سال انگورها را به بشکه‌های کوچک‌تر انتقال داده تا زمانی که شربتی غلیظ و تیره رنگ از انگورها به جا بماند. سرکه بالزامیک اصیل برخلاف نمونه‌های صنعتی آن، طعمی شیرین دارد که حتی برای ریختن روی دسر هم مناسب است.

هندوانه سیاه

هندوانه سیاه ژاپنی با طعم شیرین‌تر و بافت تردتر و پوست محکم‌تری که نسبت به هندوانه‌های معمولی دارد، توانسته است لقب گران‌ترین میوه آسیایی را از آن خود کند. این‌گونه از هندوانه کم‌محصول است و هر سال حدود 65 عدد از آن برداشت می‌شود که هر کیلوگرم از آن بیش از 3هزار دلار قیمت دارد!