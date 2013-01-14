کانادا سرزمین آمال اختلاس گران

مجله مهر: «بنا به تصمیم خصمانه دولت کانادا سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتاوا تعطیل و به ناچار هرگونه خدمات کنسولی برای هموطنان عزیز متوقف گردیده است. لطفا از ارسال هر گونه مدارک کنسولی خودداری نمایید». زیر این پیام که در صفحه اول وبسایت رسمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانادا حک شده است با کلمات انگلیسی هم مختصر نوشته شده است: Embassy is closed.

چیزی نزدیک به یک هفته پس از اجلاس بزرگ سران کشورهای عدم تعهد در ایران، که با حضور نزدیک به دو سوم کشورهای جهان در تهران برگزار شد، کانادا به ناگاه خبر از تعطیلی سفارت خود در ایران و اخراج دیپلمات های ایرانی می دهد. دلیل آن اعلام نشده است اما ریشه آن را باید در سیاست های غیرمتعارفی که دولت کانادا از ابتدای انقلاب نسبت به انقلاب ایران و نظام جمهوری اسلامی داشته است جست وجو کرد.

دولت کانادا در جنگ طلبی پیشی گرفته است

چندی پیش پایگاه اینترنتی «کانتر پانچ»، در مطلبی با اشاره به اقدامات دولت کانادا در اعمال تحریم های شدید علیه ایران از جمله مسدود کردن دارایی ها و حساب های ایرانیان نوشت: اکنون پرسشی برای شهروندان کانادایی و ایرانیان کانادایی مطرح است مبنی بر این که آیا کانادا در حال حاضر دشمنی با ایران دارد که چنین قوانینی را علیه ایران و ایرانیان وضع کرده است؟

این پایگاه نوشت اعمال تحریم، نوعی جنگ سطح پایین است که آمریکا و اسرائیل علیه برخی کشور‌ها آغاز می‌کنند؛ افزون بر این، برخی دانشمندان کشوری چون ایران، ترور شده‌اند، کامپیوترهای این کشور در معرض حملات ویروسی قرار گرفته‌اند و میلیون‌ها دلار در اختیار مخالفان دولت این کشور قرار گرفته تا این کشور زیان ببیند.

بنا بر این گزارش، مقامات کانادایی اما فرا‌تر از اعمال تحریم‌ها در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران مشارکت کرده‌اند و در برهه‌های گوناگون، سخنان نامناسبی را درباره مقامات ایرانی به کار برده‌اند، به گونه‌‌ای که در هفته‌های اخیر، وزیر خارجه کانادا، تلاش بسیاری کرد که مانع سفر ‌بان کی مون به ایران شود، ولی نتوانست.

ما سه نفر را کجا می برید

می گویند روزگاری دو مرد بر سر تصاحب مالی به مشکل خوردند، جدال برای تصاحب این مال بالا گرفت، ناظران این جدل بی حاصل طرفین درگیر را به مراجعه به قاضی تشویق کردند، هر دو مرد، مسیر قاضی در پیش گرفتند، در آن میان اما فردی که شاهد این درگیری بود، خود را به این دو رساند، شانه به شانه آن ها حرکت کرد. مردم متعجب از این حرکت، با نگاههای سنگین، حرکات او را دنبال می کردند. فرد مورد اشاره برای اینکه خود را از نگاههای سنگین مردم خلاص کند فریاد زد که «چرا ما سه نفر را پیش قاضی می‌برید، مگر جز این است که ما سه نفر به دنبال تصاحب مال خود هستیم!»

حالا روایت، روایت تحریم ها و دشمنی های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و همگام شدن کانادا با آن ها که مدام فریاد می زند ما سه نفر مخالف ایران هستیم. اظهارات ضد ایرانی نخست وزیر و وزیر خارجه کانادا، نقل محافل بین المللی است اما چندی پیش وزیر دفاع این کشور هم رسما خود را به تبلیغات آمریکایی و اسرائیلی علیه ایران چسباند. «پیتر مک کی» در آن زمان گفت که نیروهای نظامی این کشور برای حمله به ایران آمادگی دارند. وی همچنین افزود: نیروهای ما در اوج آمادگی هستند.

کانادا مخالف بازرسی از تاسیسات هسته ای اسرائیل

کانادا همچنین در ماجرای پرونده هسته ای ایران هم گاهی کاسه داغ تر از آش شده است. اعمال تحریم های یک جانبه کاناد علیه ایران به بهانه آنکه ایران در پرونده هسته ای اعتماد سازی نکرده است تازگی ندارد. این در حالی است که در سال ۲۰۰۹ مشخص شد که کانادا، یکی از سه کشوری است که با بازرسی از تأسیسات هسته‌ای اسرائیل مخالف است.

سرزمین آمال اختلاس گران

«دولت کانادا خاوری را تحویل نمی دهد» این جمله را غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی در جریان یکی از نشست های خبری اش به زبان آورد. محمود رضا خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی بعد از برملا شدن راز اختلاس سه هزار میلیاردی با زیرکی به کانادا گریخت. ایران با طرح شکایت از پلیس اینترپل درخواست کرد که او را دستگیر و به مقامات ایرانی تحویل دهند اما محسنی اژه ای در آخرین نشست خبری خود گفت که با کمال تاسف نه آن کشور ایشان را تحویل می دهد و نه پلیس بین الملل مدعی مبارزه با فساد است، همکاری داشتند، ولی کیفرخواست برای ایشان صادر شده و در حال رسیدگی است.

چندی بعد از فاش شدن فساد مالی سه هزار میلیاردی، روزنامه کانادایی " گلوب اند د میل " که پیگیر ماجرای حضور محمود رضا خاوری در تورنتو کانادا بود ، با انتشار گزارشی نوشت فرزندان امیر خسروی بیش از 2 سال است که با ویزای تحصیلی در کانادا اقامت دارند و دختر امیر خسرو دانشجوی کالج جان آبوت در مونترال است .

بنا به گزارش این روزنامه کانادایی هیوا در ماه جولای سال جاری میلادی یک خانه 980 هزار دلاری در محله دولار دس اورموکس مونترال خریداری کرده است. این روزنامه با انتشار تصویر این خانه نوشته است که خانواده امیر خسروی هم اکنون در این خانه اقامت دارند.

همراهی با آمریکا از ابتدای انقلاب

دولت کانادا از همان روزی که انقلاب ایران به ثمر نشست با در اقدامات خصمانه خود علیه ایران با آمریکا و انگلیس همراه بود. پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران، سفارت کانادا با درخواست جیمی کارتر به مرکز فعالیت‌های اطلاعاتی سازمان سیا تبدیل شد. کن تایلر که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ سفیر کانادا در تهران بوده گفته‌است که وی عملاً به مسئول اطلاعاتی شماره یک آمریکا در ایران تبدیل شده بود و اطمینان داشت که مقامات ایرانی به فعالیت‌های سری وی پی نخواهند برد. در روز اشغال سفارت هم، شش دیپلمات آمریکایی توانستند بگریزند و در خانه سفیر کانادا پناه گیرند و در نهایت با گذرنامه‌های کانادایی از ایران خارج می‌شوند.