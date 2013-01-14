وقتی مجلس به جنگ رفت

مجله مهر: شرارت‌های رژیم بعثی بعد از پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران هم ادامه پیدا کرد. در جبهه غرب گروهک منافقین با تجهیزات و ادوات نظامی سبک و سنگینی که صدام حسین تکریتی در اختیارشان گذاشته بود و با استفاده از صدها خودرو صفرکیلومتر اهدایی کشورهای عربی، وارد خاک کشور شدند.

برنامه ریزی آن ها اینگونه بود که از خاک اسلام آباد غرب وارد ایران شوند و در 33 ساعت نهایتاً از مسیر همدان و قزوین به تهران برسند. نام عملیاتشان را هم گذاشته بودند: فروغ جاویدان ولی بین خودشان از «مهران تا تهران‌» هم می گفتند. مقاومت مردمی در مقابل شرارت‌های منافقین در آخرین روزهای جنگ مثال زدنی بود.

در این ایام درخواست نمایندگان تازه وارد شده به مجلس سوم جالب بود. احمد زمانیان نماینده مردم نهاوند چهارم مردادماه در نطقی گفت که «همانگونه که بارها درجلسات علنی عرض کرده ام جانشین محترم فرماندهی کل قوا و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اجازه و دستور دهند تا ما نمایندگان به حوزه های انتخابیه رفته و با موکلین خود به جبهه میرویم تا در نتیجه این حرکت عظیم صدها هزار نیروی دیگر به جبهه اعزام گردند».

نمایندگان دیگری نیز این درخواست را داشتند. به طوری که مهدی کروبی رئیس وقت مجلس سوم وقتی نطق پیش از دستورش را شروع کرد گفت:«من امروز وارد راهرو مجلس که شدم، نمایندگان محترم وعزیزمان پشت سر هم تقاضا داشتند که جلسه مجلس هم برای چند روزی در این شرایط و اوضاع و احوال تعطیل بشود و حوزه های انتخابیه وجبهه و نیروهائی که از شهرهای مختلف به جبهه اعزام میشوند ما مشتاقیم که درکنار آنها باشیم وهمراه با آنها باشیم و بسوی جبهه ها برویم . لذا با اصرار و خواست نمایندگان محترم. هیأت رئیسه جلسه فوق العاده، سریع تشکیل داد و تصویب کردند اینکه جلسه فعلا تعطیل باشد برای رفتن نمایندگان محترم که در خواستشان هست و مصرّ هستند به سوی جبهه ها و حوزه های انتخابیه وهمگام و همراه و هماهنگ با نیروهای رزمنده به سوی جبهه ها. لذا ما جلسه را فعلا تعطیل میکنیم وتا اطلاع ثانوی که اعلام خواهیم کرد که جلسه از کی شروع میشود. توفیق و موفقیت همه عزیزان را از خدای بزرگ خواستاریم و صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم از ملت مقاوم و فداکارمان، از مسؤولین رده بالای جمهوری اسلامی از ریاست محترم جمهوری ، از مسؤولین ، از ائمه جمعه ای که این روزها به سوی جبهه ها حرکت کرده اند که انشاءالله روزهای سرنوشت ساز و روزهای حساسی است البته باز ما یادآوری میکنیم. ما قطعنامه را پذیرفته ایم همانطور که امام عظیم الشأن و بزرگوارمان فرموده و تاکتیک هم نیست اما در عین حال باید آماده باشیم، زیرا اینکه دشمن ما و حریف ما و خصم ما که عامل استکبار جهانی و کفر جهانی و قدرتهای جهانی است، او به هیچ چیز پایبند نیست».

منافقین به حمایت صدام حسین تمام نیروها و ادوات خود را بسیج کرده بودند که به تهران برسند به خیال خودشان. شهید صیاد شیرازی در جایی ماجرای ورود منافقین به کشور را اینگونه تعریف می کند:«... یک دفعه ساعت 30/8 شب از ستاد کل به من زنگ زدند و گفتند: دشمن از سرپل ذهاب، گردنه پاتاق با سرعت ‏به جلو مى‏آید. همین جورى سرش را انداخته پایین مى‏آید. من گفتم: کدام دشمن؟! اگر تنها از یک محور می‌آید، پس چه جور دشمنی است؟! گفتند: نمى‏دانیم. گفتند: همین طور آمده الان هم به کرند رسید و کرند را هم گرفتند. چون بعد از پاتاق، مى‏شود کرند، بعد از کرند، مى‏شود اسلام‏آباد غرب و سپس نیز مى‏آیند به کرمانشاه. گفتم: این چه جور دشمنى است؟ گفتند: ما هیچى نمى‏دانیم... .آخر گفتم: فقط به هواپیما بگویید که ساعت 30/10 آماده بشود ما با هواپیما برویم به کرمانشاه...»

عملیات پاتکی مرصاد، آخرین عملیات هشت سال جنگ تحمیلی بود که شش روز پس از پذیرش قطعنامه 598، در جبهه غرب و در واکنش به عملیات موسوم به فروغ جاویدان منافقین انجام شد. منافقین در منطقه چهارزبر در کمینی که شهید صیاد شیرازی برایشان تدارک دیده بود زمین گیر شدند. طبق یک آمار بیش از 2500 نفر از منافقین در این عملیات به هلاکت رسیدند.