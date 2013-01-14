آنفلوانزای خوکی در ایران بومی شد

محمد مهدی گویا در گفتگو با فارس، گفت: بیماری آنفلوانزا انواع (سوش‌های) مختلفی دارد که هر زمان سوش‌های جدید ویروس آن در برخی نقاط دنیا دیده می‌شود روی آن اسم می‌گذارند مانند ویروس H1N1 که حدود سه سال پیش(2009 میلادی) دیده شد و نام آ‌نفلوانزای خوکی گرفت.

وی گفت: اما همین ویروسها اگر گسترش یابند و وارد انواع ویروسهای آنفلوانزای فصلی شوند دیگر به آن نام خاص خوانده نمی‌شوند.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت اضافه کرد:‌ ویروس آنفلوانزای خوکی یا H1N1 هم از نوع ویروسهاست که امسال جزئی از ویروسهای شایع فصلی است و شاهد همه گیری جهانی آن از جمله در ایران هستیم.

وی گفت:‌ امسال 3 ویروس H1N1، ویروس آنفلوانزای نوع B و ویروس H3N2 به عنوان 3 ویروس شایع در آنفلوانزای فصلی جهانی شناخته و معرفی شده‌اند و در کشور ما نیز این 3 ویروس به صورت گسترده فعال شده و به خصوص در 2 ماه اخیر شاهد افزایش موارد آ‌نفلوانزا در کشور هستیم.

گویا ادامه داد: بیماری آنفلوانزا در ماههای اخیر به خصوص در استانهای غربی، شمالی، شمال غربی و مرکزی شامل تهران، البرز، قزوین، آذربایجان غربی، مازندران، قم، زنجان، بیش از بقیه مناطق کشور شایع شده است و آزمایش 300 نفر از مبتلایان وجود این 3 نوع ویروس را تأیید کرده است. البته همه این بیماران درمان شدند.

وی افزود: اکنون در فصل بیشترین شیوع بیماری آنفلوانزا هستیم و پیش بینی می‌شود تا پایان زمستان حدود 20 درصد جمعیت کشور به این بیماری مبتلا و البته درمان شوند.

وی گفت: بیماری آنفلوانزا البته در کسانی که بیماری زمینه‌ای دارند می‌تواند‌ مرگ هم داشته باشد به طوری که از شروع فصل سرما تاکنون 6 نفر از مبتلایان به آنفلوانزا که بیماری قلبی یا ریوی مزمن داشتند جان خود را از دست دادند که البته این آمار نسبت به آمار سالهای گذشته پایین است ولی تا آخر زمستان افزایش می‌یابد.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت گفت:‌ وزارت بهداشت برای کنترل این بیماری افراد پر خطر شامل بیماران و کادر درمانی را علیه آنفلوانزا واکسینه کرده است و واکسن آنفلوانزا در داروخانه‌ها در دسترس همه مردم قرار دارد.

وی افزود: مهمترین توصیه وزارت بهداشت برای کنترل این بیماری رعایت بهداشت فردی در بین افراد مبتلا به آنفلوانزا برای جلوگیری از ابتلای دیگران و استراحت در منزل است.