موتورسواری زنان؛ خوب، بد، زشت؟!

شاید همین موضوع باعث شد تا فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی چاره ای برای این موضوع بیندیشد تا زنان نیز همچون مردان بتوانند لذت این هیجان کاذب را درک کنند.



به گزارش مهرخانه، چندی پیش فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در اطلاعیه ای از برگزاری مسابقات موتورسواری بانوان خبر داد. این خبر در حالی در خروجی رسانه ها جای گرفت که پیش از این براساس قانون، موتورسواری بانوان و تمرینات آنها فقط در محل پیست های موتورسواری قابل انجام بود و مسابقات آنها نیز رسماً در پیست صورت می گرفت.

البته فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی این موضوع را شش ماه پس از برپایی پیست موتورسواری IRT در ارتفاعات تهران که با داشتن مجوز، به بانوان موتورسواری تریال را آموزش می دهد، مورد بررسی قرار داد و لازم به ذکر است که این پیست تاکنون حدود 20 موتورسوار زن را آموزش داده است.

شاید این خبر برای زنانی که به موتورسواری علاقه دارند خبر خوشی باشد و البته به مذاق برخی زنان نیز این موضوع خوش نیامد.



استفتاء مراجع در خصوص موتور سواری زنان

حضرت آیت الله نوری همدانی موتور سواری زنان را موضوعی حکومتی دانسته و معتقد است حاکم شرع باید در این خصوص تصمیم بگیرد.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به این استفتاء می فرماید: اين كارها در محيط های مخصوص بانوان اشكالي ندارد، مشروط بر اين كه سبب ضرر و زياني نشود.



طبق قانون رانندگی با موتورسیکلت برای زنان ممنوع است

براساس تبصره ماده ۲۰ قانون جديد در صدور گواهينامه در ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺎﺗﺼﻮﻳﺐ درﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ هشتم اسفند ۱۳۸۹ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺑﻼغ گرديد ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﺮاي ﻣﺮدان ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ است. پس همانطور كه مشخص است در مقررات جديد فوق نيز به صورت مستقيم رانندگي با موتورسيكلت براي زنان ممنوع اعلام نشده و تنها با عنايت به اينكه عملاً' بدون گواهينامه كسي قادر به راندن وسيله نقليه نبوده و مرجع صدور آن در قانون صرفاً'براي مردان مشخص شده است، مي توان چنين استنباط كرد كه طبق مقررات رانندگي با موتور سيكلت براي زنان ممنوع است.

اما به لحاظ حکومتی چون موتورسواری قهرمانی باید درون سایت های ورزشی انجام شود و تصمیم گیرنده آن حوزه ورزش است، نیاز به گواهینامه ندارد. ولی گواهینامه برای نظارت و ایجاد نظم اجتماعی است و موتورسوار حرفه ای نباید به سطح شهر بیاید.



قطعاً لباس مناسب برای زنان ورزشکار در این رشته طراحی خواهد شد

موتورسواری زنان چه بخواهیم و چه نخواهیم در حال حاضر به مسئله روز ورزش زنان تبدیل شده است و مسئولین باید به دنبال راهکار و اعمال نگاهی همه جانبه و جزئی نگر در این خصوص باشند و بی شک در این تصمیم گیری معاونت امور بانوان وزارت ورزش و جوانان نقش بسیار مهمی را ایفا خواهد کرد.

مرضیه اکبرآبادی در این خصوص به ایرنا می گوید: توجه به جذابیت رشته موتور سواری و وجود علاقمندان زیاد این رشته در میان دختران و زنان ایرانی، در جلسه ای با حضور مسوولان فدراسیون مربوطه بررسی شد و قطعاً لباس مناسب برای زنان ورزشکار در این رشته طراحی می گردد.



ضرورت موتورسواری زنان تبیین شود

شش ماه از فعالیت غیررسمی زنان موتورسوار می گذرد و شاید این حرکت زیرزمینی، جامعه را مجبور به پذیرش این واقعیت نماید. البته بررسی این طرح نباید با تصمیم گیری های عجولانه تداخل پیدا کند؛ چراکه راه اندازی چنین رشته ای به اقدامات کارشناسی نیاز داشته و مسئولین باید جوانب امر را به خوبی در نظر بگیرند و مسیر قانونی را در این زمینه طی کنند که تحقق آن نیازمند سعه صدر علاقمندان به این رشته است.

البته اکبرآبادی معتقد است که در مورد این رشته باید علاوه بر ضرورت آن برای زنان، بحث شئونات و سایر مسایل مورد توجه قرار گیرد که پس از تصمیم گیری در این مورد، با مشکلات مواجه نشویم.



با بی توجهی و نگاه نکردن نمی توان این موضوع را درمان کرد

قاعدتاً با بی توجهی و نگاه نکردن نمی توانیم این موضوع را درمان کنیم و باید با یک نگاه حقیقی راهکاری اصولی در این زمینه ارائه شود و همه زوایای این موضوع نیاز به کارشناسی دقیق دارد؛ چراکه ورزش زنان از حساسیت بالایی برخودار است و نیازمند نظارت با نگاهی عمیق است.

شنیده های خبرنگار مهرخانه در مصاحبه با مردم در سطح جامعه از عدم تمایل آنان-به خصوص جامعه زنان- به موتورسواری زنان حکایت دارد و مسئولین ورزش باید قانونی را در این زمینه تدوین نمایند که این ورزش تنها به پیست ها و اماکن ورزشی محدود شود. تا ما شاهد حضور زنان در سطح جامعه به عنوان موتورسوار نباشیم.



فدراسیون پیش از این نسخه موتورسواری زنان را پیچیده است

البته فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی که پیش از این نسخه این مسئله را پیچیده بود، قرار است تا پایان این هفته جلسه ای در خصوص فعال شدن رشته موتورسواری زنان با معاونت امور بانوان وزارت ورزش و جوانان داشته باشد و ما امیدواریم تصمیم گیری عجولانه در این خصوص صورت نگیرد.

شهریاری دبیر فدراسیون موتورسواری در گفتگو با رسانه ها در خصوص این جلسه تصریح می کند: آیین نامه موتورسواری زنان براساس دستورالعمل های ارائه شده از سوی امور بانوان وزارت ورزش و جوانان تدوین خواهد شد و قطعاً موتورسواری زنان همچون اتومبیلرانی در مکان های مشخص و پیست ها انجام خواهد گرفت و تمرینات یا آموزش این رشته، خارج از این مکان ها برگزار نمی شود.

شهریاری ادامه می دهد: رشته موتورسواری زنان همچون اتومبیلرانی مورد توجه دختران و زنان کشور قرار گرفته و همانطور که این رشته در سراسر کشور در نهایت نظم و مقررات برگزار می شود، در راستای شئونات اسلامی و حفظ سلامتی آنان و در چارچوب قوانین ومقرراتی که بزودی تعیین خواهد شد، برگزار شود.



به هر حال آموزش زنان در پیست موتورسواری بنا به دلایلی در شش ماه گذشته از سوی این فدراسیون آغاز شده و حالا مسئولین این فدارسیون پس از رسانه ای شدن این موضوع به فکر تدوین آئین نامه و جلب رضایت معاونت امور بانوان وزارت ورزش و جوانان هستند که البته این کوتاهی تنها با تدوین آئین نامه ای درست از سوی وزارتخانه از ذهن ها پاک خواهد شد.