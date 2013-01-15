عسگراولادی: موسوی و کروبی مجرم نیستند؛ گرفتارند

فارس می‌نویسد: حبیب‌الله عسگر اولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در نشست هفتگی دبیران حزب مؤتلفه اسلامی در پاسخ به این سؤال که شما می‌خواهید اهل فتنه را تبرئه یا تطهیر کنید، گفت: خیر بنده چنین غرضی ندارم و چنین حرفی نزدم و این وظایف دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور است.



او با تأکید بر اینکه فتنه در سال 88 اتفاق افتاد و عوامل اصلی آن آمریکا، انگلیس و رژیم اسرائیل بودند گفت:‌ بنده موسوی و کروبی را که تبلیغات زهرآگین دشمن آنها را فتنه‌زده نه فتنه‌گر کرد را به عنوان یک شهروند مجرم نمی‌شناسم.



رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: با موسوی و کروبی سال‌ها کار کرده‌ام و در همین جریان فتنه آنها را تنها نگذاشتم اما متاسفانه اطرافیانشان آنها را به جای دیگری بردند.



عسگر اولادی با بیان اینکه موسوی رئیس ما بوده و فتنه‌ساز نیست اما باید هر دو ـ موسوی و کروبی ـ از فتنه تبری بجویند درباره حصر آنها نیز گفت: این که مقامات امنیتی راجع به حصر موسوی و کروبی چه می‌کنند نمی‌دانم اما من به عنوان هیئت منصفه آنها را مجرم در فتنه نمی‌شناسم اما گرفتار در فتنه می‌دانم.



دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در ادامه درباره انتشار خبری مبنی برخواب بینی وی گفت: این خبر که من خوابی در مورد آقای کروبی دیده‌ام و آن را با مقام معظم رهبری در میان گذاشته ام از اساس دروغ است.



او همچنین درباره کلید واژه فتنه 92 گفت: من حتی آن انتخاباتی که خودم هم رای نیاوردم آزاد می‌دانم.