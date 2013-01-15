تعدادی از نمایندگان، رئیس جمهور و تعدادی از وزرا در این جلسه صحبت کنند البته ما شایعاتی شنیده‌ایم که رئیس جمهور صرفا می‌خواهد یک ساعت گزارش دهد و برود، ولی چیزی در این رابطه رسما به ما اعلام نشده است تا هیات رئیسه تصمیم‌گیری کند.

جلسه چهار ساعت علنی روز چهارشنبه به موضوع حضور رئیس جمهور و ارائه گزارش ایشان و صحبت‌های نمایندگان اختصاص داده شود و اگر موضوع جدیدی قرار باشد رخ دهد حتما آن را اطلاع می‌دهیم.