به گزارش نامه، مجلس نهم خود را آماده میزبانی از رئیسجمهور میکند و این در حالی است که سوالات فراوانی از رفتار میهمان دارد. رگههای نگرانی در سخنان نمایندگان مجلس قابل مشاهده است و رئیسجمهور نیز با رفتار خود این اضطراب نمایندگان را بیشتر میکند.
نمایندگانی که خواستار حضور 4 ساعته رئیس جمهور در مجلس هستند که هم حرفهای وی را بشنوند و هم حرفهای خود را بزنند اما احمدینژاد در نامهای خطاب به رئیس مجلس زمان حضورش را در پارلمان مشخص کرد. یک ساعت و نیم متکلم وحده بودن خواست رئیس دولت دهم است.
نمایندگان مجلس در گفتوگوهایی که با رسانههای مختلف داشتهاند به شیوههای مختلف بیاطلاعی خود از موضوع سخنان رئیس جمهور در جلسه علنی روز چهارشنبه اعلام کردهاند.
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نماینده
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سمت
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اظهارنظر
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محمدحسن ابوترابی فرد
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نایب رئیس اول مجلس
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بعید است احمدینژاد مسئله تغییر نظر نمایندگان در مورد فاز دوم هدفمندی را مطرح کند زیرا در حال حاضر دو ماه تا پایان سال مانده است و فرصتی برای طرح این مسئله نیست مگر اینکه صحبتهایی در مورد بودجه 92 مطرح شود.
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محمدرضا باهنر
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نایب رئیس دوم مجلس
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از رئیس جمهور درخواست کردیم که بعد از سخنرانی خود به صحبت ها و یا سوالهای نمایندگان گوش دهد؛ تا جلسه مفید تری باشد.
ما شرطی برای حضور رئیس جمهور نداریم ؛ اما به ایشان اطلاع دادیم که نمایندگان هم قصد دارند در این جلسه صحبت کنند؛ خوب اگر احمدی نژاد بگوید من تاب تحمل شنیدن صحبت های نمایندگان را ندارم ما تسلیم می شویم.
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حسین سبحانینیا
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عضو هیئت رئیسه مجلس
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نمایندگان مجلس خواستار اختصاص زمان برای بیان خواستهای و سوالات خود از رئیس جمهور هستند اما به نظر میرسد که درخواست جدید رئیس جمهور به این دلیل است که صحبتهای دوسویه و مشترک میان رئیس قوه مجریه و نمایندگان مجلس باب میل رئیس جمهور نیست.
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عبدالرضا مصری
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سخنگوی هیئت رئیسه مجلس
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تعدادی از نمایندگان، رئیس جمهور و تعدادی از وزرا در این جلسه صحبت کنند البته ما شایعاتی شنیدهایم که رئیس جمهور صرفا میخواهد یک ساعت گزارش دهد و برود، ولی چیزی در این رابطه رسما به ما اعلام نشده است تا هیات رئیسه تصمیمگیری کند.
جلسه چهار ساعت علنی روز چهارشنبه به موضوع حضور رئیس جمهور و ارائه گزارش ایشان و صحبتهای نمایندگان اختصاص داده شود و اگر موضوع جدیدی قرار باشد رخ دهد حتما آن را اطلاع میدهیم.
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علی مطهری
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عضو کمیسیون فرهنگی
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اگر سخنان رئیسجمهور در روز چهارشنبه منطقی باشد، نمایندگان میپذیرند، بعد از پایان سخنرانی احمدینژاد، نمایندگان نیز نظر خود را اعلام خواهند کرد.
رئیس جمهور باید ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را برای مجلس بیان کند و مجلس را قانع کند؛ چرا که مجلس بر اساس قانون باید ابتدا طرح احمدینژاد را تأیید و تصویب کند و دولت بدون داشتن مجوز مجلس، قادر به اجرای طرح خود نیست.
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غلامرضا کاتب
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سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه
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موضوع هایی که آقای احمدی نژاد در جلسه مطرح خواهد کرد به صورت رسمی اعلام نشده است اما در میان افکار عمومی این موضوع مطرح شده است که رئیس جمهور درباره قانون هدفمندی یارانه هاسخنخواهد گفت.
نمایندگان در این جلسه به دنبال بحث ساماندهی اقتصادی و کنترل تورم هستند
.در جلسه روز چهارشنبه آقای احمدی نژاد باید پاسخ بدهد که دلیل مطرح کردن اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایطی که نقدینگی در اختیار نداریم چیست؟
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سید رمضان شجاعی کیاسری
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عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی
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اگر رئیس جمهور چهارشنبه هفته جاری در مجلس یکطرفه صحبت کند تعاملی شکل نگرفته است، در این صورت شاید نمایندگان مجلس عصبانی تر شوند و زمینه های تقابل و واکنش مجلس نسبت به موضع گیری های رئیس جمهور فراهم شود.
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علیرضا منادی سفیدان
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عضو هیئت رئیسه مجلس
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هدف احمدی نژاد اجرای فاز هدفمندی یارانههاست و می خواهد از تریبون مجلس نیز در این خصوص استفاده کند. احمدی نژاد گفته است که برای حضور در مجلس هیچ قید و شرطی را نخواهد پذیرفت و اگر مجلس شرایطی برای وی تعیین کند به مجلس نخواهد رفت.
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غلامرضا تاج گردون
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نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
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دلیل آمدن رییسجمهور به مجلس را نمی دانم و در این رابطه هیچ توضیحی به نمایندگان داده نشده است.
تنها گفته شده که رییسجمهور میخواهد گزارشی را به نمایندگان بدهد، گزارشی که احتمالا در مورد اجرای فاز اول هدفمندی و نوسانات بازار ارز است.البته شنیدهام که رییسجمهور قرار است در مورد اجرای فاز اول به نمایندگان گزارش دهد که ما در این رابطه حرف داریم. باید این گزارش شفاف باشد تا بتوان بر روی چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی صحبت کرد. البته اجرای فاز دوم هدفمندی باید ابتدا در بودجه لحاظ شود چون بدون آن صحبت از اجرای فاز دوم معنایی ندار
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محمدعلی مددی
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عضوکمیسیون اقتصادی
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رئیسجمهور در مورد حضور خود در جلسه مجلس گفت که حضور در مجلس حق قانونی من است و هر وقت که بخواهم با حضور در مجلس مطالبم را مطرح میکنم و نمایندگان مجلس نیز باید گوش بدهند.
رئیسجمهور عنوان کرد که من در چهارشنبه روز فقط مطالب خود را در مجلس مطرح میکنم و چنانچه مجلس برای حضور من در جلسه علنی روز چهارشنبه شرط بگذارد من به مجلس نمیآیم.
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جعفر قادری
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه
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اطلاع دقیقی از جزئیات برنامه احمدی نژاد برای این نشست در اختیار ندارم اما شنیده ها حاکی از آن است که احمدی نژاد درباره بحث هدفمندی یارانه ها سخن خواهد گفت.
دیدگاه مجلس کاملا روشن است و مجلسی ها آن فضایی که دولت دنبال می کند را قبول ندارند. این جلسه فرصت مناسبی است تا دیدگاه دولت و مجلس درباره هدفمندی یارانه ها مطرح شود.
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