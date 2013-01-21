کشورهایی که اوباما به آنها سفر نخواهد کرد

مجله مهر: اوباما در چهار سال گذشته به سراسر جهان سفر کرد. وی از سوی ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام پذیرایی شد و به منطقه "جیزه" در سرزمین اهرام (مصر) نیز سفر کرد و با رفتن به نروژ ،که از آن به مهمترین سفر وی یاد می شود، جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.



اوباما مهمترین سخنرانی خود را برای نزدیکی به جهان اسلام در قاهره انجام داد. وی همچنین یک حس ماجراجویی را هم از خود نشان داده و از کشورهای مطرود از سوی غرب مانند میانمار و کامبوج هم ،که هیچکدام از پیشینیان خود از آنها دیدار نکرده اند، دیدار نمود.



اوباما؛ سرزمین هایی که امید به رفتن به آنها ندارد

علی رغم استعداد اوباما برای رفتن به سفرهای تاریخی، معمولا تعدادی از کشورها خواهند بود که پیش بینی می شود در دوره دوم هم به آنها سفر نکند. برای نمونه ایران از انقلاب 1979 تاکنون میزبان هیچ کدام از رئیس جمهورهای آمریکا نبوده است و بعید به نظر می رسد که در آینده نزدیک هم میزبانی برای آنها باشد لذا همچنان جیمی کارتر بعنوان آخرین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که موفق به دیدار از ایران شده است.





کره شمالی هم برای مدت طولانی که مورد انتقاد غرب بود. این کشور هم تمایلی به میزبانی از اوباما نخواهد داشت.

این کشور هنوز تحت تحریمهای شدید آمریکاست و برنامه های موشکی و هسته ای آن سبب شده تا کنون و حتی پس از فروپاشی کمونیسم در شوروی هیچ رئیس جمهوری نتواند به پیونگ یانگ سفر کند.



هافینگتون پست در پایان به تحولات جاری در سوریه اشاره می کند و می نویسد: کسی نمی داند که نتیجه این تنش ها و ناآرامی ها در سوریه چه خواهد شد. اما حتی اگر در این کشور تغییرات عمده ای صورت بگیرد احتمالا اوباما در دور دوم به این کشور نخواهد رفت.



رئیس جمهور پرهزینه و پر سفر

روزنامه یو اس نیوز چاپ آمریکا هم به سفرهای اوباما در دو سال اول دوره خود در کاخ سفید اشاره می کند و می نویسد: اوباما پر سفرترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا در دو سال اول بوده که این سفرها بیشترین هزینه را هم بر اقتصاد این کشور تحمیل کرده است.





اوباما در حال گذراندن تعطیلات خود در زادگاهش هاوایی



تراول نرد، یک وی سایت دیگر در همین رابطه می نویسد: اوباما تنها در سال 2009 به 21 کشور از چین تا غنا و از دانمارک تا مکزیک سفر کرده است و بر آوردها حکایت از این دارد که در دور دوم وی رکورد پرسفرترین رئیس جمهوری آمریکا را که هم اکنون به بیل کلینتون اختصاص دارد به خود اختصاص خواهد داد.



نخستین سفر رئیس جمهور آمریکا

ممکن است این مسئله شگفت انگیز باشد که تا قرن بیستم هیچ رئیس جمهوری به خارج از کشور سفر نکرده بود و این سفرها با اقدام ئتودور روزولت در سال 1906 آغاز شد. وی در آن سال برای نخستین بار در تاریخ ریاست جمهوری های آمریکا به همراه همسرش برای نظارت بر ساخت کانال پاناما از کشور خارج شد.



نخستین رئیس جمهوری که پرواز کرد

فرانکلین دلانو روزولت نخستین رئیس جمهور آمریکا بود که با پرواز و مسافرت هوایی به یک سفر کاری رفت. وی سوار بر بوئینگ 314 از اقیانوس اطلس عبور کرد و برای گفتگوهای استراتژیک با چرچیل به کازابلانکا رفت. این زمان مصادف بود با اوج گیری جنگ جهانی دوم در شمال آفریقا. رئیس جمهوری آمریکا در این سفر چهار روزه، چندین بار برای استراحت و سوخت گیری توقف کرد.

فرانکلین روزولت





نخستین سفر با جت ریاست جمهوری

جان اف کندی نخستین رئیس جمهوری آمریکا بوده که با جت ریاست جمهوری سفر کرده است.







دولت آمریکا در آن زمان یک بوئینگ 707 خریداری کرد و این هواپیما از سال 1962 تا 1998 یعنی از زمان کندی تا کلینتون برای مقام های آمریکایی سرویس دهی کرد و لیندون جانسون جانشین کندی هم پس از ترور وی، مراسم تحلیف ریاست جمهوری خود را در این هواپیما انجام داد.



بیشترین میزبان برای رئیس جمهورهای آمریکا

مقام های آمریکایی به کشورهای زیادی سفر می کنند. در این بین سفر رؤسای جمهور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نشان دهنده اهمیت آن کشور برای منافع ایالات متحده است. اما بیشترین سفر را رئیس جمهوری های آمریکا به کشور بریتانیا انجام داده اند واین کشور بیشترین میزبانی از رئیس جمهوری های ایالات متحده داشته است. دولت آمریکا در آن زمان یک بوئینگ 707 خریداری کرد و این هواپیما از سال 1962 تا 1998 یعنی از زمان کندی تا کلینتون برای مقام های آمریکایی سرویس دهی کرد و لیندون جانسون جانشین کندی هم پس از ترور وی، مراسم تحلیف ریاست جمهوری خود را در این هواپیما انجام داد.مقام های آمریکایی به کشورهای زیادی سفر می کنند. در این بین سفر رؤسای جمهور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نشان دهنده اهمیت آن کشور برای منافع ایالات متحده است. اما بیشترین سفر را رئیس جمهوری های آمریکا به کشور بریتانیا انجام داده اند واین کشور بیشترین میزبانی از رئیس جمهوری های ایالات متحده داشته است.