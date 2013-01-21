ردپای ارشاد روی سر ایرانی ها

مجله مهر: مد ایرانی، این بار روی سر ایرانی ها. حالا حدود دوسال و نیم پس از آن که مدلهای موردتایید موی ایرانی ها توسط وزارت ارشاد رونمایی شد، رئیس اتحادیه آرایشگران خبر از نهایی شدن ابلاغ 5 مدل مو برای اصلاح سر ایرانی ها داده است:« تاکنون ۵ مدل موي مردانه ايراني طراحي شده که به زودی به آرايشگاه هاي مردانه ارائه مي‌شود.»این را رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه ایران می گوید. «مصطفی گواهی» البته می گوید این مدل های موی ایرانی نامگذاری هم شده اند و قرار است از این پس آرایشگر ها با مدل های ایرانی سر مشتریانشان را اصلاح کنند:«اين مدل ها با اسم هاي اصيل ايراني نام گذاري مي شوند و کاملا جوان پسند و به روز خواهد بود.»

سرهایی با مدل های ایرانی

اولین صدای قیچی برای اصلاح مو با مدل ایرانی، 13 تیرماه سال 89 شنیده شد. وقتی که در همایش روز «عفاف و حجاب» این مدل رونمایی شد. مدل هایی که بنابه متن بیانیه همایش، با هدف جلوگیری از ترویج مدل‌های غربی و شرقی مو و با همکاری اتحادیه آرایشگران و برخی نهادهای آموزشی تهیه شده است. در بیانیه پایانی همایش حجاب و عفاف آمده بود:«با توجه به اينكه نقش آرايشگران در اجراي عفاف و حجاب در جامعه مي‌تواند نقش موثري باشد، به منظور ترويج فرهنگ اسلامي و گراميداشت روز عفاف و حجاب موسسه فرهنگي متين رويان با همكاري دانشگاه تهران و مراكز فرهنگي از سراسر ايران و مراكز آموزشي براي تغيير نگرش فرهنگ زيبايي با الگوهاي اسلامي و ايراني و ترويج آن بين خانواده‌ها به ويژه جوانان اين مرز و بوم و جلوگيري از اشاعه مدل‌هاي غيرمتعارف اين مرز و بوم نقشه راهي براي آرايشگران سراسر ايران ارائه مي‌كنند.»

پرونده مدل های موی ایرانی طبق پیش بینی، با واکنش های مختلفی روبه رو شد. از واکنش رسمی وزارت ارشاد به این همایش تا سروصدای عکس های منتشر شده از این رونمایی و مدل های موی غربی آرایشگران تا واکنش های فرهنگی به نوع و دلیل انتخاب این مدل ها. روابط عمومی وزارت ارشاد که تمام شدن قضیه به نام دولت را برنمی تابید تکذیبیه ای را منتشر کرد. در بخشی از این تکذیبیه آمده بود:« در روزهاي اخير اخبار و گزارش‌هايي منتشر شده كه در آن به نقل از افرادي عنوان شده است كه ژورنال‌هاي مدل مو به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه و مورد تأييد قرار گرفته است، در حالي كه اين موضوع تكذيب مي‌شود و كارگروه ساماندهي مد و لباس در معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تاكنون هيچ برنامه‌اي و اقدامي درباره مدل مو نداشته است.»

البته وجود کارگروه ساماندهی مد و لباس در وزارت ارشاد نیز به شایعه دخالت وزارت ارشاد در این قضیه دامن زد. موضوعی که معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نیز به آن واکنش تندتری نشان داد. «حمیدرضا شاه آبادی» به روزنامه جام جم گفت:«تنها مرجع ارائه مدل‌هاي مد و لباس در اين وزارتخانه، كارگروه ساماندهي مد و لباس است كه در 27 جلسه اين كارگروه با حضور وزير و نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف، هيچ موضوعي درباره مدل مو بررسي نشده و دبيرخانه اين كارگروه نيز تاكنون هيچ درخواستي در اين زمينه دريافت نكرده است.»

از سوی دیگر در همان روزها «ژاله خدایار» از مسئولین آن موسسه خصوصی نیز در پاسخ به شاه‌آبادی گفت که از وزارت ارشاد برای این مدل ها تاییدیه هم گرفته است: «من به همراهي علي عابدي، دبير جشنواره، ژورنال مدل موي ايراني را منتشر كرده‌ام كه در حال حاضر در بازار و در كتابخانه ملي موجود است. ما تاييد اين ژورنال را از وزارت ارشاد گرفته‌ايم و اسناد آن هم وجود دارد.» خدایار افزود: «چگونه ممكن است ژورنالي آموزشي به صورت انبوه با امضاي ارشاد منتشر شود و حالا آن را قبول نداشته باشند؟! چرا نبايد به جوانان آموزش دهيم كه چه مدل مويي به آنها مي‌آيد؟»

سرهایی که هویت ایرانی می گیرند

پرونده مدل های موی ایرانی تقریبا دوسالی بسته ماند تا این که بار دیگر و این بار با قیدی محکم تر پای وزارت ارشاد به مدل موی ایرانی ها باز شد. این بار البته صحبت از 5 مدل منتخب است که قرار است روی سر ایرانی ها بنشیند. البته با تایید وزارت ارشاد.

باید منتظر ماند و واکنش های احتمالی به این خبر را شنید. آیا باز هم وزارت ارشاد این خبر را تکذیب می کند؟ آیا دوباره پای ژورنال در میان است؟ این 5 مدل چه نام هایی دارند و اجرای این دستورالعمل چه قدر ضمانت اجرایی دارد؟



