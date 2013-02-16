لباس هایی که به جای شما تصمیم می گیرند!

مجله مهر: آخرین نمونه این لباس ها، تی شرت های همیشه تمیزی هستند که حتی اگر روی آنها روغن و قهوه هم بریزید کثیف نمی شوند! روی این لباس ها پوشش فوق العاده سبکی کشیده شده که می تواند قهوه، روغن، اسید، الکل و حتی بنزین را از خود دفع کند و نیازی به شستشو نداشته باشد. این تی شرت های نانویی حاصل کار محققان دانشگاه میشیگان است و 95 درصد آن، هوا است و از آن برای بافت پارچه های قابل تنفس استفاده می شود. پارچه هایی که می تواند لباس سربازان یا متخصصان آزمایشگاه باشد که مدام با مواد شیمیایی و آلودگی های محیطی سر و کار دارند.

بدون کمردرد؛ بدون خمودگی

به جز این، بازار لباس های دیجیتال تی شرت های هوشمند دیگری هم دارد که با پوشیدن آنها قامتتان راست خواهد شد. این تی شرت ها مجهز به پنل های فشرده سازی هستند که کمر را صاف و ایستاده نگه داشته و مانع از کمردرد می شوند؛ درست مثل یک آتل نامرئی که سرشانه هایتان را عقب می کشد و ستون فقراتتان را صاف می کند. بنابراین اگر به خاطر ضعف عضلات شکمی دچار کمردرد شده باشید، این تی شرت ها می توانند عضلات شما را به کار بیندازند و تاندون و دیسک کمر شما را از فشار مضاعف آزاد کنند. این تی شرت ها دو مدل زنانه و مردانه دارند و با قیمتی حدود 50 پوند به فروش می رسند.

دیگر گم نمی شوید

لباس های هوشمند حتی جور بی هوش و حواس هایی را که معمولا راه خانه شان را گم می کنند به دوش می کشند! جی پی اس های تعبیه شده در کفش های «ردپای جهانی» قدم به قدم برای صاحب کفش ها چراغ می زنند و مسیر درست را نشان می دهند. این جی.پی.اس در نوک کفش قرار دارد و آنتن کوچکی در انتهای کفش جاسازی شده. کافیست مسیر مورد نظرتان را برای جی پی اس تعریف کنید تا ال.‌ئی.دی‌های کوچکی که در جلوی کفش قرار دارند، چشمک بزنند و مسیر را به شما نشان دهند.

شلوارهای آنلاین

اما اگر قرار باشد با تی شرت و کفش هوشمندتان راهی خیابان شوید، حتما به یک شلوار هوشمند هم احتیاج خواهید داشت. شلواری که جای لپ تاپ و کیبورد را برای شما می گیرد و از زحمت حمل کیف لپ تاپ راحت تان می کند. روی این شلوار، کیبورد انعطاف پذیری جاسازی شده که با بلوتوث به کامپیوتر متصل می شود و یک موس بی سیم با جوی استیک هم در کنار آن قرار دارد. دو بلندگوی کوچکی که روی شلوار قرار گرفته، این پکیج را کامل می کند تا در هر جایی بتوانید کامپیوتر شخصی تان را داشته باشید. اما از آنجایی که کامپیوتر بدون اینترنت معنایی ندارد، محققان قابلیت اتصال لباس ها به وای فای را هم فراهم کرده اند و به این ترتیب شما می توانید با فشار دادن یکی از دکمه های لمسی شلوار یا تی شرتتان، مودم لباستان را روشن کنید و تبدیل به یک کامپیوتر متحرک تمام عیار شوید!

یک لا قبا بدون سرما

لباس های هوشمند حتی برای سرما و گرمای تابستان هم راه چاره پیدا کرده اند و قابلیت تنظیم دمای مورد نیاز بدن را دارند. نمونه جدیدی از این لباس ها که کار دست محققان دانشگاه تگزاس هستند، با الیاف نانو و موم پارافین ساخته شده اند و در واکنش به تغییر دما، گرم می شوند. این الیاف قابلیت های بیشتر از این هم دارند و می توانند شبیه عضلات مصنوعی عمل کرده و باری 100 هزار برابر سنگین تر از خود را تحمل کنند و تا 85 برابر انرژی بیشتری نسبت به عضله مشابه انسانی تولید کنند. بنابراین قابلیت حمل آویزهای سنگین را دارند. الیاف نانو و پارافینی این پارچه ها اگر در پرده ها استفاده شوند می توانند به صورت خودکار با بالا و پایین شدن دما باز و بسته شوند و دمای محیط را تنظیم کنند.