ايران شانزدهمين كشور غير وابسته به واردات در جهان است

به گزارش خبرنگار اقتصدي مهر به نقل از سازمان ملل، طي سالهاي 1990 تا 2004 به طور متوسط 23 درصد از توليد ناخالص داخلي ايران را واردات كالا و خدمات تشكيل مي داده است.

بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ نسبت پايين واردات به توليد ناخالص داخلي در ميان 180 كشور جهان در رتبه شانزدهم و در ميان كشورهاي خاورميانه در رتبه نخست قرار گرفته است.

به گزارش سازمان ملل، كشور ژاپن با 10 درصد وابستگي به واردات، غيروابسته ترين كشور جهان به واردات است.

پس از ژاپن نيز كشورهاي سودان با 12 درصد وابستگي، برزيل 13، آمريكا 14، آرژانتين 14، ونزوئلا 15، هندوستان 16، بروندي 18، پرو 18، پاكستان 20، روسيه 21، استراليا 22، كلمبيا 22،زيمباوه 22، و كنگو با 22 درصد وابستگي به ترتيب دومين تا پانزدهمين كشورهاي غيروابسته به واردات در سطح جهان هستند.

در مقابل، سهم واردات هنگ كنگ از توليد ناخالص داخلي اين كشور به 161 درصد مي رسد و اين كشور وابسته ترين كشور جهان به واردات است.

پس از هنگ كنگ نيز كشورهاي لوكزامبورگ با 123 درصد، گويان 106، لسوتو 95، سوازيلند 94،مالزي 93، مالت 89، مولداوي 88، استوني 83، بلژيك 80، و مغولستان با 80 درصد وابستگي به ترتيب دومين تا دهمين كشورهاي وابسته به واردات در سطح جهان محسوب مي گردند.



سازمان ملل همچنين ميزان وابستگي به واردات كشورهاي ويتنام را 68 درصد، تاجيكستان 79، كامبوج 71، موريتاني 75، آنگولا 67، بلاروس 70، ونزوئلا 69، مالديو 66، آذربايجان 67، كيپ ورد 68، ايرلند 75، مجارستان 68، اسلواكي 80، نروژ 28، كانادا 37، سوئد 37، سوئيس 37، فنلاند 30، دانمارك 37، انگلستان 28، فرانسه 25، ايتاليا 25، آلمان 35، اسرائيل 44، كره جنوبي 36، امارات 40، بحرين 65، كويت 40، ليبي 36، عمان 35، لبنان 39، عربستان 24، چين 32، اردن 70، تركيه 31، فلسطين 49، سوريه 33، مصر 24، و نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي يمن را 36 درصد اعلام كرده است.

همچنين ميزان وابستگي كشورهاي در حال توسعه به واردات كالا و خدمات 33 درصد، كشورهاي عربي 30، آسياي شرقي و اقيانوسيه 48، آمريكاي لاتين و كارائيب 21، آسياي جنوبي 18، آفريقا 33، اروپاي شرقي، مركزي و شوروي سابق 37، كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي 22، و ميانگين كل جهاني 24 درصد اعلام شده است.