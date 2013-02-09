رئیس جمهوری های آمریکا چند کلاس درس خوانده اند ؟ جالب ترین اتفاقات تحصیلی پرزیدنت ها

مجله خبری: نگاهی به سوابق تحصیلی رؤسای جمهوری فعلی و پیشین آمریکا نتایج جالبی را به ما می دهد.

در چه دانشگاههایی تحصیل کرده اند

یکی از ذهنیت های کلیشه ای در باره دانشگاههایی است که رئیس جمهوری آمریکا در آنجا تحصیل کرده اند.



رئیس جمهورهای آمریکا بیشتر در چه دانشگاههایی درس خوانده اند؟







پنج نفر از ساکنان تحصیلکرده کاخ سفید در مقطع لیسانس در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده اند و این بیشترین میزان در بین دانشگاههای آمریکاست و 4 نفر هم در کالج ویلیام و مری بوده اند.



همچنین 3 نفر از رئیس جمهوری های آمریکا در دانشگاه ییل و 2 نفر در پرینستون و 2 نفر هم یو اس ام ای وست پوینت تحصیل کرده اند.



رئیس جمهور هایی که تحصیلات دانشگاهی نداشته اند

در بین رئیس جمهورهای آمریکا 9 رئیس جمهور وجود دارند که هرگز تحصیلات دانشگاهی نداشته اند. جرج واشنگتن که در واقع او را می توان بنیانگذار آمریکا نامید از این دسته است.

اندرو جکسون، مارتین ون بورن، زاخاری تیلور، میلارد فیلمور، آبراهام لینکلن، اندرو جانسون، گروور کلیولند، و هری ترومن از رئیس جمهوری هایی بوده اند که تحصیلات دانشگاهی نداشته اند.



رشته ها

بیشترین رشته ای که رئیس جمهوریهای آمریکا از سال 1913 یعنی از زمان وودراو ویلسون در آن تحصیل کرده اند به این شرح هستند.

یک نفر هنرهای آزاد

یک نفر روزنامه نگاری و صنعت چاپ

یک نفر فیزیک

یک نفر جامعه شناسی

یک نفر امور آموزشی

یک نفر مهندسی

یک نفر زمین شناسی

سه نفر مطالعات سیاسی

سه نفر اقتصاد

چهار نفر تاریخ





هفت رئیس جمهوری تحصیلات ارشد دانشگاهی در حوزه حقوق داشتند و پنج نفر هم از دانشکده حقوق ترک تحصیل کرده اند.



وودراو ویلسون تنها رئیس جمهوری بود که دکترا داشت. جرج دبلیو بوش هم تنها رئیس جمهوری بود که فوق لیسانس در رشته تجارت داشت. ویلیام هنری هریسون نیز در دانشکده پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا تحصیل می کرد و قبل از اینکه مدرک خود را بگیرد آن را کنار گذاشت.

روتر فورد هایس نخستین کسی بود که از کلاسش در کالج کنیون فارغ التحصیل شد.



ویلیام تافت دانشجوی سخنران در جشن افتتاحیه سال دوم در دانشگاه ییل بود.



فرانکلین پیرس سومین فارغ التحصیل کلاس بود. وی سال آخر دانشکده را با یک نمره مانده به آخر در کلاس فارغ التحصیل شد. وی به سختی تلاش کرد تا نمرات خود را بالا ببرد.



اولیسه اس. گرانت با رتبه ششم در کلاس خود در دانشگاه وست پوینت فارغ التحصیل شد .



دوایت آیزنهاور، تنها رئیس جمهوری بوده که ورزش را بصورت حرفه ای دنبال می کرده است. وی از اعضای تیم فوتبال بوکس، شمشیر بازی و ژیمناستیک بوده است.

آیزنهاور در این باره می گوید: تشکیل نشدن تیم بسکتبال در دانشگاه وست پوینت یکی از بزرگترین ناامیدی ها در زندگی من بوده و ممکن است بزرگترین آن هم باشد.



دوران دانشجویی و بی انضباطی رهبران کشور

جیمز بوکانن تنها رئیس جمهوری است که به خاطر بی انضباطی و بدرفتاری از کالج دیکینسون اخراج شد. وی بعدها با تعهدی که داد بار دیگر به دانشکده بازگشت.



دوایت آیزنهاور نیز بی انضباطی داشته و در بدرفتارهایی را در وست پوینت داشته است. وی 17 بار به خاطر سیگار کشیدن، تمیز نکردن اتاق، و تاخیر در آماده شدن برای بازرسی تذکر دریافت کرده بود.



جیمی کارتر قبل از اینکه در یواس ام ای وست پوینت، دوبار از دانشکده های سوت وسترن جرجیا و جرجیا تک اخراج شده بود.