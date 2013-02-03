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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

نقش فرش ایرانی بر تن زنان!

خبرگزاری ایسنا از نشستن طرح فرش ایرانی برروی لباسهای زنانه توسط یک برند بین المللی طراحی لباس خبرداد.

آن طور که در این خبر آمده، برند بین‌المللی و سرشناس «هرمس» در جدیدترین طراحی لباس‌های مخصوص فصل سرما به سراغ فرش تبریز رفته تا ظرافت و زیبایی هنر ایرانی را در قالب جدیدترین لباس‌های خود به تصویر بکشد.

در جدیدترین لباس‌های طراحی شده توسط برند «هرمس» نقش و نگارهای فرش تبریز در تمامی لباس‌های طراحی شده به کار رفته است تا فرش زیبای ایرانی بار دیگر منبع الهام طراحان و هنرمندان در سایر نقاط جهان قرار بگیرد.

وب‌سایت «مت گارمون» که از معتبرترین سایت‌های تخصصی در حوزه فرش‌های آنتیک و قیمتی است، خبر استفاده از طرح فرش تبریز در لباس‌های جدید برند «هرمس» را منعکس کرده است.

فرش تبریز به سبب ظرافت خاص و لوکس بودن و در عین حال به سبب قدمت طولانی همواره مورد علاقه‌ی هنرمندان و طراحان سراسر جهان به عنوان یک منبع الهام بوده است.

استفاده از نقش و نگارهای فرش تبریز در طرح جدید کمپانی «هرمس» رنگ و بافت جدیدی به کلکسیون لباس افزوده است.

 

کد مطلب 2395212

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