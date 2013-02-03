نقش فرش ایرانی بر تن زنان!

آن طور که در این خبر آمده، برند بین‌المللی و سرشناس «هرمس» در جدیدترین طراحی لباس‌های مخصوص فصل سرما به سراغ فرش تبریز رفته تا ظرافت و زیبایی هنر ایرانی را در قالب جدیدترین لباس‌های خود به تصویر بکشد.

در جدیدترین لباس‌های طراحی شده توسط برند «هرمس» نقش و نگارهای فرش تبریز در تمامی لباس‌های طراحی شده به کار رفته است تا فرش زیبای ایرانی بار دیگر منبع الهام طراحان و هنرمندان در سایر نقاط جهان قرار بگیرد.

وب‌سایت «مت گارمون» که از معتبرترین سایت‌های تخصصی در حوزه فرش‌های آنتیک و قیمتی است، خبر استفاده از طرح فرش تبریز در لباس‌های جدید برند «هرمس» را منعکس کرده است.

فرش تبریز به سبب ظرافت خاص و لوکس بودن و در عین حال به سبب قدمت طولانی همواره مورد علاقه‌ی هنرمندان و طراحان سراسر جهان به عنوان یک منبع الهام بوده است.

استفاده از نقش و نگارهای فرش تبریز در طرح جدید کمپانی «هرمس» رنگ و بافت جدیدی به کلکسیون لباس افزوده است.