ترکیه؛ کشوری که در آن بدون سبیل بعضی ها احساس آرامش نمی کنند

در این باره خبرگزاری فرانسه گزارشی را تهیه کرده است که در آن از اشتیاق جوانان این کشور برای داشتن سبیل های پر پشت سخن به میان آمده است.

گزارش مذکور ابتدا موضوع را با یک جوان 25 ساله شروع می کند.



در گزارش ضبط شده آمده است: یونس 25 ساله هفته ای یکبار بدون وقفه به این آرایشگری در مرکز استانبول می آید تا سبیل های خود را مرتب کند. برای او و بسیاری دیگر از مردان در ترکیه یک سبیل که به خوبی مراقبت شود، بسیار مهم است.



یونس در این باره می گوید: "این مسئله در فرهنگ عثمانی از پدر به پسر به ارث می رسد. مرد بدون سبیل یک مرد واقعی نیست".



برای یونس و بسیاری دیگر شبیه وی داشتن سبیل زخیم مستقیما با قدرت و مردانگی آنها ارتباط دارد. تقریبا تا همین اواخر سبیل ها چیزهای زیادی درباره جایگاه مردان در جامعه می گفتند: زخامت و پر بودن آن نشان از تعلق مردان به "چپ"ها بوده است و باریکی و تمیز بودن آن هم نشان می داد که دارنده آن از مذهبی های محافظه کار است. پائین زدن سبیل ها و یا به بغل زدن آنها هم از ناسیونالیست بودن افراد حکایت داشت. در حقیقت آنها چهره یک مرد روز را از خود به نمایش می گذاشتند. این روزها در کریدور های قدرت از سبیل ها دید مشترکی وجود دارد.



بنویی فلیشه، جامعه شناس در مؤسسه فرانسوی مطالعات آناتولی در این باره می گوید: "حقیقت این است که اردوغان و دیگران با سبیل به قدرت رسیدند و و این نگاه کلیشه ای را که سبیل متعلق به شهروندان عادی است و مقام های سیاسی باید صورت های خود را تراشیده باشند از بین بردند."



یونس، آدم خوشبختی است که تمامی موهای صورتش طبیعی هستند. همین موضوع در باره انگین صدق نمی کند. وی زمانی که از ریش و سبیل کم پشتی برخوردار بود اغلب احساس ناامنی می کرد. بنابراین شش ماه پیش از کلینیک ویژه ای در استانبول برای پر شدن سبیل های خود استفاده کرد.



انگین می گوید :"من می خواهم مانند ترکهای قدیم یا همان عثمانی ها به نظر برسم، و من بیشتر روح نوستالژیک دارم و آن دوره را تحسین میکنم و این موها را کاشته ام".



مراحل کاشت مو و رشد آن 1500 یورو هزینه دارد. تا آنجا که من می دانم ایلکین تمام راه را از آذربایجان آمده تا در این کلینیک معالجه شود. در دو سال گذشته بیش از 250 مرکز برنامه های خود برای افزایش ریش و سبیل در سراسر استانبول کار خود را آغاز کرده اند و البته عمده مشتریان آنها از خاورمیانه هستند. این کلینیک [استانبول] در عرض یکسال مشتریانش دو برابر شده است.



مرال طلا، از مرکز موی استانبول می گوید: تکنیکهای مورد استفاده در این مرکز شامل برداشتن مو از بدن بیمار و انتقال آن به صورت است. این ایده نویی هست و کمک می کند تا استانبول به مرکزی جهانی برای سبیل تبدیل شود.