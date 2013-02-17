گوگل متهم به نژاد پرستی شد

مجله خبری: یک استاد دانشگاه هاروارد در گزارشی در این باره می نویسد: وقتی اسامی مشخصی را شما در گوگل سرچ می کنید آنهایی که بیشتر برای سیاه پوستان بکار برده می شود به اقدامات جنایت آمیز مرتبط شده اند.

وی می نویسد: در صورت جستجوی این اسامی در مقایسه با مواردی که بیشتر برای سفید پوستان استفاده می شود این اسامی بیشتر برجسته می شوند.

یافته ها دراین باره نشان می دهد که درصورت جستجوی این اسامی، آنها 25 درصد بیش از اسامی که برای سقید پوستان مورد استفاده قرار می گیرد در آگهی های مربوط به جنایت ها پدیدار می شوند. همچنین بر اساس این مطالعات آگهی هایی که به جستجوهای گوگل مربوط می شوند اسامی سیاه پوستان آمریکایی را به بیشتر به جنایت هایی از جمله دستگیری و ارتباط دادن آنها با سوابق اقدامات خلاف مرتبط می کند.



این مطالعه که از سوی لاتانیا سووینی و بصورت آنلاین انجام شده است. وی در مطالعه خود از نام هایی نظیر "ابونی" و " دی شاون" برای سیاهان استفاده کرده و برای سفید پوستان هم از اسامی نظیر "جیل" و "جفری" استفاده کرده است. وی در این تحقیق در می یابد که آگهی هایی که در نتایج جستجوی گوگل برای سیاه پوستان بدست می آید بیشتر به مواردی مانند کنترل سوابق برای دستگیری ها و سوابق جنایی مرتبط هستند.



وی در مقاله ای در این باره می نویسد: آگهی های آنلاین مربوط به این افراد در هنگام استخدام یک قرار داد با آنها، سرنوشت ساز هستند.





این پروفسور دانشگاه هاروارد اطلاعات خود را از بیش از 2 هزار اسم که نمایانگر نژاد افراد نیز می باشد جمع آوری کرده است.



وی اسامی کوچک و نام خانورادگی مورد نظر را در موتور جستجو گوگل و سرچ رویترز که از سوی گوگل حمایت می شود قرار داده و نتایج مشابهی را بدست آورده است. در جریان جستجو همراه بسیاری از اسامی که برای سیاه پوستان مورد استفاده قرار می گرفته اند کلمه "دستگیری" هم عنوان شده است.



این استاد سیاه پوست دانشگاه با قرار دادن نام خود و دیگر افراد مانند لاتانیا فارل، لاتانیا سووینی و لاتانیا لاکت را در جستجوی گوگل مورد آزمایش قرار داد، به هر سه این اسامی سابقه دستگیری مرتبط شده بود.



اسامی تیپیک متعلق به سفید پوستان نیز نتایج جالبی را نشان داده است. جستجو برای اسامی همچون کریستن هرینگ، کریستن اسپرو و کریستن لیند کوئیست صورت می گیرد که برای هر سه آنها اگهی های همکاری وجود دارد اما تنها سابقه دستگیری متعلق اسپرو و لیندکوئست بوده است.





در این تحقیق روشن می شود که سوابقی همچون دستگیری و جنایت متعلق به اسامی سپاه پوستان است و اسامی که برای سفید پوستان عنوان می شود هیچ اگهی درباره آن وجود ندارد یا آگهی های مربوط، از نوع عادی و معمولی هستند.



در بریتانیا سیاه پوستان 3.3 بار بیش از سفید پوستان احتمال دستگریشان برای اتهامات جنایی وجود دارد و این در بین نژادهای مختلط 2.3 برابر است.



پروفسور سووینی می گوید: یافته ها پرسش هایی را مطرح می کند که آیا فناوری اطلاع رسانی گوگل تعصبات نژادی را در جامعه مطرح می کند؟ و اینکه چطور فناوری جستجو و آگهی می تواند عدالت و انصاف را درباره نژادها تضمین کند.