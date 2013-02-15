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۲۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۰

پیش قراول عادی سازی رابطه ایران و آمریکا؛،من صلاحیت ریاست جمهوری را دارم

پیش قراول عادی سازی رابطه ایران و آمریکا؛،من صلاحیت ریاست جمهوری را دارم

هوشنگ امیر احمدی یک فعال سیاسی ایرانی مقیم آمریکا آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران اعلام کرد.

مجله مهر: دکتر امیر احمدی با انتشار پیامی بر روی وب سایت خود از تمام کسانی که برای آینده ایران نگران و خواستار عادی سازی روابط تهران- واشنگتن هستند خواسته است تا از نامزدی وی برای انتخابات آتی ریاست جمهوری حمایت کند.

وی شعار خود را برای این انتخابات "تلاش برای ایرانی بهتر" عنوان کرده و از تمام کسانی که می توانند به مبارزه انتخاباتی وی کمک های مالی کنند و یا در جمع آوری کمک سهیم باشند خواسته است تا به او بپیوندند.

امیر احمدی می گوید: من از گذشته پیش قراول عادی سازی روابط ایران و آمریکا هستم اما متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی ما از آن حمایت نکردند و امروز تاسف می خورند.

وی می گوید: ایران با چالش های زیادی روبروست و حل این مسائل نیاز به رئیس جمهوری دارد که بتواند پلی بین جناح ها ایجاد کرده و با آمریکا صلح کند و اقتصاد را توسعه بخشد  و من طرح هایی را برای حل این مسائل و ایجاد ایرانی بهتر دارم.

این استاد دانشگاه راتگرز آمریکا در عین حال درباره اینکه صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان تائید نخواهد شد می گوید: من بر اساس قانون اساسی و دیگر قوانین ایران صلاحیت شرکت در انتخابات را دارم  و بصورت قانونی در انتخابات شرکت خواهم کرد.

کد مطلب 2395285

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