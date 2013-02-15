پیش قراول عادی سازی رابطه ایران و آمریکا؛،من صلاحیت ریاست جمهوری را دارم

مجله مهر: دکتر امیر احمدی با انتشار پیامی بر روی وب سایت خود از تمام کسانی که برای آینده ایران نگران و خواستار عادی سازی روابط تهران- واشنگتن هستند خواسته است تا از نامزدی وی برای انتخابات آتی ریاست جمهوری حمایت کند.

وی شعار خود را برای این انتخابات "تلاش برای ایرانی بهتر" عنوان کرده و از تمام کسانی که می توانند به مبارزه انتخاباتی وی کمک های مالی کنند و یا در جمع آوری کمک سهیم باشند خواسته است تا به او بپیوندند.

امیر احمدی می گوید: من از گذشته پیش قراول عادی سازی روابط ایران و آمریکا هستم اما متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی ما از آن حمایت نکردند و امروز تاسف می خورند.

وی می گوید: ایران با چالش های زیادی روبروست و حل این مسائل نیاز به رئیس جمهوری دارد که بتواند پلی بین جناح ها ایجاد کرده و با آمریکا صلح کند و اقتصاد را توسعه بخشد و من طرح هایی را برای حل این مسائل و ایجاد ایرانی بهتر دارم.

این استاد دانشگاه راتگرز آمریکا در عین حال درباره اینکه صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان تائید نخواهد شد می گوید: من بر اساس قانون اساسی و دیگر قوانین ایران صلاحیت شرکت در انتخابات را دارم و بصورت قانونی در انتخابات شرکت خواهم کرد.