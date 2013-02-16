کارلوس کی روش با کلاه بختیاری+تصویر

«خبرآنلاین» در حاشیه سفر »کارلوس کی روش» و همسرش به شیراز، با سرمربی پرتغالی تیم ملی گفت و گو کرده است. کی روش چنان از زیبایی های شیراز شگفت زده شده که می گوید سفر به شیراز را در دنیا تبلیغ می کند.بخش های برگزیده این گفت و گو را بخوانید:

سفر به شیراز را همه باید تجربه کنند

شیراز واقعا شهر زیبا و قشنگی است. مکان های تاریخی آن هر بازدیدکننده ای را مسحور خود می کند.

آرامگاه حافظ و سعدی، تخت جمشید، نقش رستم، پاسارگاد و سایر نفاط دیدنی شیراز واقعا برایم جالب و جذاب بود. به تمام کسانی که تاکنون به شیراز سفر نکرده اند توصیه می کنم حتما سری به این شهر بزنند و از حضور در آن لذت ببرند.

تخت جمشید متعلق به همه دنیاست

دو منطقه تاریخی در دنیاست که نمی شود کسی اسم آن را نشنیده یا درباره اش اطلاعاتی نداشته باشد؛ یکی آتن و دیگری تخت جمشید است.

مردم دنیا باید به تخت جمشید سفر کنند. اینجا را ببینند. تجربه کنند. اینجا نماد یک فرهنگ قدیمی و متمدن است. اینجا اصالت موج می زند.

با تمام احترامی که برای فارسی های عزیز قایل هستم اعتقاد دارم آنطور که باید از این مکان ارزشمند تاریخی محافظت نشده و این بنای تاریخی جای اهمیت بیشتری دارد.

تخت جمشید تنها متعلق به شیراز و ایران نیست. این مجموعه تاریخی متعلق به کل مردم دنیاست و به همین دلیل است که این مکان تاریخی نیاز به محافظت بیشتری دارد.

در آرزوی حافظیه و سعدیه

قبل از حضور در ایران نام حافظ و سعدی را شنیده بودم. خیلی دوست داشتم در آرامگاه های این دو شاعر حضور می یافتم. این مهم طی این سفرم انجام شد.

سعدیه و حافظیه جذابیت های خاص خود را دارند.

همه اروپایی ها شیراز را می شناسند

اغلب شهروندان کشورهای اروپایی با شهر شیراز آشنایی دارند. این شهر به واسطه برخورداری از شاعران مطرح و زیبایی های بی حد و حصر زبانزد مردمان کشورهای اروپایی است.

شاید برایتان جالب باشد بدانید که یک نوع پرتقال به نام "کاستا" اصلا از شیراز به اروپا انتقال یافته و به نوعی پیوند درختان شیراز است که در میان کشورهای اروپایی طرفداران زیادی دارد.

در اروپا برای شیراز تبلیغ می کنم

راستش آن قدر شیراز را پسندیده ام که حتما تعریف این شهر را برای دوستان اروپایی ام خواهم کرد. اصلا خودم مردم اروپا را برای سفر به این شهر تشویق می کنم.