تکذیب ادعای انتساب «زنده باد بهار» به رهبر انقلاب

«خبرگزاری فارس» نوشت:یک مقام مسئول در دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره ادعای عباس امیری فر گفت: این که گفته می شود جمله «زنده باد بهار» مربوط به یکی از بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای است، به هیچ عنوان صحت ندارد.

وی افزود: معظم‌له در تاریخ سی ام بهمن ماه 76 در دیدار با جمعی از بسیجیان و سپاهیان هرمزگان، بوستان «تفکر معنوى» انقلاب را همیشه بهار توصیف کرده و فرموده اند: «یکى از شگفتی هاى متعدد انقلاب اسلامى این است که گل هاى شکفته بر نهال هاى معنوى و فکرى آن، یک بوستان همیشه بهار است و مربوط به یک فصل و دوران مشخص نیست؛ اما با این وجود در حال حاضر قلم ها،نفس ها و مغزهایى در تلاش هستند که با القائات خود در مسائل اجتماعى،هندسه انقلاب را بر اساس روح پژمرده و خزان‌زده خود ترسیم کنند.»

رهبر معظم انقلاب اسلامى در ادامه بیانات خود، بیشترین تلاش قدرت هاى شیطانى در میدان سیاست را دشمنى با ایمان به غیب و ایمان دینى و مذهبى ملت ایران دانسته و فرموده اند: «ایمان دینى در ملت بزرگ ایران عمیق است و به آسانى قابل تکان خوردن نیست و دشمنان اسلام تنها خود را خسته مى‌کنند، بددلان و بدخواهان بدانند که شکوفه‌هاى معنوى به طور مستمر از درخت همیشه بهار انقلاب اسلامى جوانه مى‌زند و فضاى زندگى ملت ما را معطر مى‌کند.»

وی در پایان از جریان های سیاسی، صاحبان تریبون و اصحاب رسانه درخواست کرد که از نقل و یا انعکاس مطالب منتسب به حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای که بصورت غیرمستند و خارج از مجاری رسمی دفتر رهبری منتشر می‌شود، بطور جدی خودداری نمایند.

عباس امیری‌فر از مسؤولان نهاد ریاست جمهوری روز چهارشنبه در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفته بود شعار «زنده باد بهار» را مقام معظم رهبری نیز در تاریخ 20 بهمن سال 76 به کار برده‌اند.