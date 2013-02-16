چطور از کلاهبرداری اینترنتی جلوگیری کنیم؟

نوید کمالی در این باره به ایسنا می گوید که جلوگیری از هک شدن اطلاعات در فضای مجازی کار سختی نیست. کافیست در اولین قدم، آنتی‌ویروس‌ها را روی رایانه نصب کنید. متاسفانه از آنجا که بیشتر این آنتی‌ویروس‌ها خارجی است و کاربران ایرانی باید آن‌ها را خریداری کنند، کاربران، این آنتی‌ویروس‌ها را از اینترنت به طور رایگان دانلود می‌کنند.

او می گوید حدود 99 درصد آنتی‌ویروس‌هایی که از این طریق بر رایانه‌ها نصب می‌شوند، نه تنها ایمن نبوده بلکه خود حاوی ویروس هستند که باعث آلودگی سیستم می‌شوند. برخی از سایت‌ها، آنتی‌ویروس‌ها را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می‌دهند که بهتر است از این آنتی‌ویروس‌ها هم استفاده نشود چون در آن‌ها هم تغییراتی ایجاد شده و ایمن نیستند.

پیشنهاد کمالی استفاده از آنتی‌ویروس‌های رایگان است که از طریق سایت‌های سازنده در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. آنتی‌ویروس کومودو (comodo) و فایروال جزو پیشهادهای عضو انجمن تجارت الکترونیک ایران است تا از نصب بدافزارها بر رایانه جلوگیری شود.

دومین اقدام برای ایمن سازی رایانه در مقابل کلاهبردارها، باز نکردن ایمیل‌های ناشناس یا انجام عمل گزارش اسپم (report spam) در مورد این ایمیل‌ها است.

راهکار سوم هم باز نکردن لینک‌های ناشناس در مسنجرها و عدم اشتراک‌گذاری عکس‌های شخصی در فضای مجازی است که کمالی درباره آن می گوید: لینک‌های ناشناس ممکن است حاوی بدافزار باشند و اطلاعات شخصی شما را هک کنند. همچنین از طریق عکس‌ها هم می‌توان ویروس را منتقل کرد.

او از کاربران خواست از نرم‌افزارها و مرورگرهای به روز و جدید استفاده کنند چرا که برای هر نسخه جدید این‌ها، ویروس خاصی طراحی می‌شود.

امنیت موبایل

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران درباره ایمنی تلفن همراه هم می گوید: توصیه می‌شود افراد از همراه‌بانک‌هایی که به صورت پیش‌فرض بر روی تلفن همراه آنان نصب شده است، استفاده نکنند.

او با اشاره به اینکه آنتی‌ویروس‌ها برای ویروس‌هایی که در دنیا اپیدمی شده‌اند، طراحی می‌شوند و قادر به شناسایی ویروس‌های اختصاصی نیستند، می گوید: افراد می‌توانند با رعایت این نکات، از هک شدن اطلاعات خود در فضای مجازی پیشگیری کنند.

کمالی می گوید که برای هک کردن اطلاعات دیگران، نیازی نیست فرد ماهر باشد چون آموزش‌هایی از این دست در اینترنت یافت می‌شود و به همین دلیل رعایت اقدامات ایمنی اولیه برای افراد ضروری است.