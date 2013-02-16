انسان 600هزار یورویی ساخت دست بشر

توسط قلب و ریه یا به عبارتی، دستگاه گردش خون و تنفسی آن، خون از قلب مصنوعی و از طرق رگ هایی از جنس پلیمرهای عالی به شش هدایت می شود. این انسان ساخته شده بشر، دارای طحال مصنوعی برای تصفیه خون و پانکراس برای کنترل میزان قند خون است.
خون مصنوعی در تیوب هایی از نانو پلاستیک با قابلیت جذب اکسیژن و دفع آن در خون جریان دارد، این همان کاری است که خون بطور طبیعی در بدن انجام می دهد.
ساختن این ماشین شبیه انسان ششصد هزار یورو هزینه داشته است و تا یازدهم مارس در موزه علوم لندن در معرض بازدید است.
توسط قلب و ریه یا به عبارتی، دستگاه گردش خون و تنفسی آن، خون از قلب مصنوعی و از طرق رگ هایی از جنس پلیمرهای عالی به شش هدایت می شود. این انسان ساخته شده بشر، دارای طحال مصنوعی برای تصفیه خون و پانکراس برای کنترل میزان قند خون است.
کد مطلب 2395302
یک انسان مصنوعی با اندام های مصنوعی، خون آزمایشگاهی و دست و پای روباتی در موزه علوم لندن به نمایش گذاشته شده است.
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