توسط قلب و ریه یا به عبارتی، دستگاه گردش خون و تنفسی آن، خون از قلب مصنوعی و از طرق رگ هایی از جنس پلیمرهای عالی به شش هدایت می شود. این انسان ساخته شده بشر، دارای طحال مصنوعی برای تصفیه خون و پانکراس برای کنترل میزان قند خون است.
خون مصنوعی در تیوب هایی از نانو پلاستیک با قابلیت جذب اکسیژن و دفع آن در خون جریان دارد، این همان کاری است که خون بطور طبیعی در بدن انجام می دهد.
ساختن این ماشین شبیه انسان ششصد هزار یورو هزینه داشته است و تا یازدهم مارس در موزه علوم لندن در معرض بازدید است.

کد مطلب 2395302
  1. مجله مهر
  2. مجله مهر
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۹

انسان 600هزار یورویی ساخت دست بشر

انسان 600هزار یورویی ساخت دست بشر

یک انسان مصنوعی با اندام های مصنوعی، خون آزمایشگاهی و دست و پای روباتی در موزه علوم لندن به نمایش گذاشته شده است.

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