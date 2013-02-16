مجله مهر- "پهلوان آواز" عنوان اثر مستندی است که اخیراً راهی شبکه نمایش خانگی شده‌است و به واسطه پوستر و شعار تبلیغاتی خود توانسته‌است با فروش بالایی مواجه شود. این مستند به زندگی و آثار حسین خواجه امیری (ایرج) می‌پردازد.

جالب اینکه تهیه‌ این مستند را داریوش بابائیان برعهده‌ دارد که بیشتر به‌عنوان تهیه‌کننده فیلم‌های بفروش در سینمای ایران شناخته می‌شود و با ارائه این اثر و سبک تبلیغاتی آن باردیگر توانمندی خود در بهره‌مندی از ظرفیت‌‌های فروش در سینمای ایران را به‌رخ کشیده‌است!

بابائیان با استفاده از تصاویر بازیگران پیش از انقلاب سینمای ایران و نیز شعار "با حضور محمدعلی فردین و ناصر ملک‌مطیعی ..." توانسته‌است در کمتر از یک هفته فروشی فراتر از آثار داستانی ارائه شده در شبکه نمایش خانگی برای این مستند ثبت کند. طرح این شعار در حالی است که به‌معنای واقعی در این مستند شاهد حضور این بازیگران پیش از انقلاب نبستیم و تنها بخشی از فیلم‌هایی که با صدای ایرج و بازی این بازیگران ساخته شده‌ در این مستند گنجانده شده‌است.

کارگردانی مستند "پهلوان آواز" را بهروز خلجی برعهده داشته و از نکات جالب توجه در ‌آن حضور منوچهر نوذری به‌عنوان مصاحبه‌کننده است. مجری پیشکسوتی که هم‌زمان با مراحل تولید همین مستند دار فانی را وداع گفت و می‌توان این کار را از واپسین فعالیت‌های هنری این هنرمند دانست.

بنابر اطلاعات منتشر شده ساخت این مستند هشت سال به طول انجامیده و نکته حائز اهمیت در آن حجم بالای مصاحبه‌های اختصاصی زنده‌یاد منوچهر نوذری و گروه سازنده این فیلم با حسین خواجه امیری است.

چنگیز جلیلوند، زنده‌یاد رضا ارحام صدر، نصرت‌الله وحدت و... از دیگر چهره‌های شناخته شده‌ای هستند که در این مستند درباره شخصیت و کارنامه هنری ایرج صحبت می‌کنند. حسين خواجه‌اميري متخلص به ايرج متولد 1313 در كاشان و يكي از موفق‌ترين خوانندگان عرصه موسيقي سنتي است. او پدر احسان خواجه‌اميري خواننده پاپ و ساغر خواجه‌اميري(نوازنده) است.

داریوش بابائیان تهیه‌کنندگی فیلم‌هایی چون "زهرعسل"، "چپ دست"، "خواستگار محترم"، "افراطی‌ها"، "فوتبالی‌ها"، "یک فراری بگبو"، "دزدان خیابان جردن" و... را در کارنامه خود دارد.