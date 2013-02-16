حضور در "ققنوس" باعث جدایی‌ فراستی از "هفت" شد؟

مجله مهر- محمود گبرلو سردبیر و مجری برنامه تلویزیونی "هفت" که در آن به مسائل روز سینمای ایران می‌پردازند، درباره تغییری که در رویکرد نقد فیلم و حضور منتقدان مختلف در این برنامه داشته‌اند به سوره سینما گفت: زمان ورودم به برنامه "هفت" تمایل داشتم، از نظر منتقدان مختلف درباره مسائل سینمایی و بحث نقد آثار استفاده کنیم، حالا این فرصت فراهم شده و از این پس آقای فراستی دیگر به عنوان منتقد ثابت با ما همکاری نمی‌کنند. در برنامه‌های آینده "هفت" سعی می‌کنیم نقد و نظرات مختلفی از طیف‌های گوناگون داشته باشیم، تا مسائل سینمایی از زوایا ونگرش‌هایی مختلف مورد بررسی قرار بگیرند.

گبرلو در پاسخ به این سوال که حضور مسعود فراستی در برنامه تلویزیونی "ققنوس" چقدر به این تغییر دامن زده است گفت: این موضوع ربطی به تصمیم اخیر من ندارد، دوست دارم "هفت" یک برنامه چند صدایی باشد و منتقدان مختلف در آن حضور یابند.

پیش ازاین مسعود فراستی به عنوان منتقد ثابت در "هفت" هر هفته به نقد آثار سینمایی می‌پرداخت که این تک نگاهی برنامه باعث شده بود انتقادات زیادی به آن وارد شود. هر چند فراستی برای بعضی از فیلمسازان و بسیاری از سینماگران چهره ای محبوب و ستاره "هفت" بود، این تغییر نگاه نقد و دوری از محافظه کاری با پرداختن صریح به مسائل از طرف محمودگبرلو به عنوان مجری، می‌تواند کیفیت تنها برنامه تلویزیونی که به مسائل روز سینمایی می‌پردازد را ارتقا دهد.

به گزارش مجله مهر، فراستی اخیرا در چند گفت‌وگو به انتقاد از عملکرد برنامه "هفت" پرداخته بود و در ویژه‌برنامه‌های جشنواره فجر نیز دعوت این برنامه برای نقد فیلم‌های جشنواره را نپذیرفت. فراستی هم‌زمان با حضور ثابت در برنامه سینمایی "ققنوس" از آن تریبون نظرات خود درباره آثار جشنواره سی‌‌ویکم را رسانه‌ای کرد. اتفاقی که برخی آن را باعث جدایی این منتقد از برنامه "هفت" تحلیل کردند.