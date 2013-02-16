به گزارش مهر، براساس توافق دولت و مجلس، کمک اقتصادی به اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۲۰ هزار تومان بیشتر از سایر اقشار جامعه خواهد بود. برهمین اساس، هر ایرانی ۷۰ هزار تومانی و اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۹۰ هزار تومانی به عنوان کمک اقتصادی شب عید دریافت خواهد کرد.

براساس اطلاعات رسیده، عیدانه ۷۰ و ۹۰ هزار تومانی دولت و مجلس به مردم که قرار بود در هفته جاری واریز شود، به هفته آینده موکول شد. در همین حال، احتمال واریز همزمان عیدانه ۷۰ یا ۹۰ هزار تومانی دولت و مجلس به مردم و یارانه نقدی اسفندماه امسال (۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر نفر) در هفته آینده وجود دارد.

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، بیش از ۷۳ میلیون ایرانی این کمک را دریافت خواهند کرد. کل اعتبار کمک اقتصادی شب عید۲٫۷ میلیارد دلار اعلام شده است که قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است این دلارها با نرخ مبادله‌ای تبدیل به ریال شوند تا در مدیریت بازار ارز نیز تاثیرگذار باشند.