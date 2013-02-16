دوماه حقوق برای سه شب سفر!

خبرگزاری فارس می‌نویسد: در شرایط کنونی که حداقل حقوق یک کارگر، 397 هزار تومان است 3 شب اقامت در شیراز برای نوروز 1392 برای هر نفر 780 هزار تومان تمام می‌شود؛ یعنی یک خانواده 3 نفره برای ثبت نام در تور شیراز باید حداقل 2 میلیون و 300 هزار تومان پرداخت کند.

اما قیمت‌های نجومی به همین جا ختم نمی‌شود. تور بندر عباس - قشم برای نوروز 1392 برای هر نفر در اتاق دو تخته 859 هزار تومان، تور 4 روزه اصفهان 559 هزار تومان، تور 4 روزه کرمان 759 هزار تومان، تور 3 روزه چابهار 809 هزار تومان، تور 5 روزه کردستان و کرمانشاه 659 هزار تومان، تور 4 روزه گیلان و آستارا 549 هزار تومان، تور 4 روزه چهار محال و بختیاری 339 هزار تومان، تور 4 روزه قشم 799 هزار تومان تمام می‌شود. اما نرخ سفرهای داخلی و خارجی هم امسال بسیار از هم فاصله گرفته اند؛ به طوری‌که برای سفر به امارات حداقل نفری یک میلیون و 600 هزار تومان هزینه شود.

9 روز مالزی و سنگاپور برای هر نفر 2 میلیون و 455 هزار تومان به اضافه یک هزار و 680 یورو اعلام شده است که با احتساب هر یک یور 5 هزار تومان، هزینه انجام این سفر برای یک نفر معادل 10 میلیون و 855 هزار تومان می‌شود.

10 روز چین برای هر نفر 11 میلیون و 295 هزار تومان، 6 روز یونان 8 میلیون و 545 هزار تومان، 8 روز سوئیس 15 میلیون و 345 هزار تومان، 13 روز دومینیکن، فرانسه و هلند 24 میلیون و 535 هزار تومان، 11 روز ایتالیا و فرانسه 16 میلیون و 235 هزار تومان، 13 روز سفر دریایی با کشتی به اسپانیا نفری 15 میلیون و 525 هزار تومان، 14 روز ایتالیا و اسپانیا نفری 21 میلیون و 825 هزار تومان، ترکیه حداقل نفری یک میلیون و 900 هزار تومان، 3شب در ارمنستان یک میلیون و 390 هزار تومان و... است. البته آژانس‌های گردشگری رقمی را هم که به یورو و دلار اعلام کرده‌اند به جای آن «ریال» دریافت نمی‌کنند.

گران فروشی تور، ممنوع!

مقایسه برخی نرخ‌های سفرهای خارجی افزایش بیش از 50 برابری نرخ‌ها را نشان می‌دهد که علت عمده آن نیز گران‌شدن نرخ ارز است. اتفاقی که شاید تا حدودی به نفع رونق گردشگری داخلی باشد و عده‌ای را مجبور به ماندن در کشور و جلوگیری از خروج ارز کند.اما آیا این وضعیت افزایش نرخ سفرهای داخلی و خارجی، کنترل شده است؟ مرتضی شریفی، مدیر کل دفاتر خدمات گردشگری کشور در پاسخ به این پرسش می‌گوید: بازرسی‌های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای نوروز 1392 از اول بهمن‌ماه امسال آغاز شد و با آژانس‌های گردشگری که گران فروشی کرده‌اند نیز برخورد و به آنها تذکر داده شد. او تأکید می‌کند که بازرسی‌ها از اسفندماه شدت بیشتری می‌یابد.

مدیر کل دفاتر خدمات گردشگری میزان افزایش قیمت متعارف در تورهای گردشگری برای سال 1392 را بین 20 تا 30 درصد اعلام کرده است.