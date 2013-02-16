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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۴۱

شاید سربازی 24 ماهه شود!

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح اخبار مربوط به کاهش طول مدت خدمت سربازی را تکذیب کرد.

خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) نوشت:سردار موسی کمالی با بیان اینکه در حال حاضر مدت خدمت سربازی 21 ماه است، گفت: این مدت برای سربازان مناطق عملیاتی و امنیتی 18 ماه، سربازان مناطق محروم بدآب و هوا 19 ماه، سربازان مشغول در یگان‌های حفاظتی مراکز دولتی 21 ماه و برای مابقی سربازان دستگاه‌های دولتی امریه‌دار هستند، 24 ماه در نظر گرفته شده است.

 

وی با بیان اینکه طول مدت سربازی مشمولان اعزامی سال 91 بر همین اساس محاسبه می‌شود به ایسنا گفت: شایعات مربوط به کاهش طول خدمت سربازی صحت ندارد.

 

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه بر اساس قانون، خدمت سربازی می‌تواند تا 24 ماه نیز افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال کاهش موالید ذکور، ممکن است طول مدت خدمت سربازی در آینده به 24 ماه برسد.

 

کمالی با اشاره به احتمال افزایش طول مدت خدمت سربازی به 24 ماه، گفت: درباره کسانی که در سال 91 اعزام شده باشند، طول مدت خدمت سربازی‌شان برابر با مقررات همان سال اعزام است.

 

به گفته وی، معیار محاسبه طول مدت خدمت سربازی، "سال اعزام" است و به عنوان مثال آن دسته از افرادی که در سال 90 به خدمت اعزام شده‌اند، مدت سربازی‌شان نیز مانند قوانین همان سال برابر 18 ماه است.

 

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح از کلیه مشمولان خواست، پیش از آن‌ که وارد غیبت شود وضعیت سربازی خود را مشخص کنند.

کد مطلب 2395313

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