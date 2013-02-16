واکنش مجری 90 به انهام دلالی برادرش

»روزنامه گل» در گزارشی نوشت : اتهام اين است كه برادر كوچكتر جناب مجري در آلمان زمينه حضور دورگههاي فعال در فوتبال آلمان را در تيمملي فراهم كرده است و عادل هم به همين بهانه اخبار آنها را پوشش ميدهد.
قلعهنويي: برادرم دلال بازيكنان دورگه نيست
امير قلعهنويي در جريان كنفرانس مطبوعاتي قبل از بازي با راهآهن حرفهايي زد كه هيچ ربطي به اين بازي نداشت. سرمربي استقلال پس از اتفاقات و حاشيههايي كه بابت بازي محمد هوتن پسرش در يك ديدار تداركاتي ايجاد شد، اعتقاد دارد كه يك جريان رسانهاي قصد خراب كردن او را دارد. جرياني كه مجري كهنهكار برنامه نود در راس آن قرار دارد و براي همين در همان كنفرانس با كنايه گفت: «برادر من دلال بازيكن نيست. اگر اين جور بود وضعيت فرق ميكرد. او از كسي بازيكن نگرفته در حالي كه برادر برخي آقايان دلال دورگهها هستند.» سرمربي استقلال درحالي به اين ماجرا اشاره داشت كه زمزمه ميشود برادر عادل فردوسيپور با سابقه سكونت در آلمان به سراغ دورگههايي مانند اشكان دژآگه و دانيال داوري رفته تا زمينهساز حضور آنها در تيمملي شود.
رحمتي: افشا ميكنم
هنوز دقايقي از صحبتهاي قلعهنويي نگذشته بود كه مهدي رحمتي هم عادل فردوسيپور را تهديد به افشاگري كرد. افشاگري در همينباره كه يك بار در تماسي با برنامه نود يادآور شد كه عادل فردوسيپور به خانه سرمربي تيمملي در شهرك غرب رفت و آمد دارد. رفت و آمدي كه توضيح داده نشد به چه بهانهاي است اما رحمتي با بياني ويژه از آن ياد كردكه احتمالا به خاطر پيغامرسانيهاي يك مدير برنامه اين ديدارها انجام ميشود.
فردوسيپور: يك خدايي آن بالا سر هست
روز گذشته زماني كه با عادل فردوسيپور در اين باره تماس گرفتيم تمايلي نداشت صحبت كند. بابت همين وقتي از او خواستيم كه شماره تلفن برادرش را در اختيار ما بگذارد تا لااقل با او صحبت كنيم تاكيد كرد: «نه تنها خودم بلكه ترجيح ميدهم برادرم هم وارد اين ماجرا نشود. فردوسيپور در ادامه در واكنش به اتهاماتي كه به او و برادرش وارد شده كه از طريق برادرش در آلمان زمينهساز حضور دژآگه و داوري در تيم ملي شده گفت: به عرض اين آقايان بايد برسانم كه برادرم سه چهار سال است كه از آلمان برگشته و در ايران زندگي ميكند. او هيچ نقشي در اين باره نداشته و آنهايي را كه اين اتهامات را وارد ميكنند به خدا ميسپارم. بالاخره يك خدايي آن بالاي سر هست كه به موقع همه چيز را روشن ميكند. فردوسيپور در پايان درباره برنامه نود اين هفته و پخش عملكرد لژيونرها و دورگهها كه هنگام پخش بازيهاي آنها به يكباره تاكيد كرد كه لژيونرها براي او تفاوتي ندارند و تصاوير همه را پخش ميكند گفت: اين حرف را زدم تا يك موقع براي اين مسايل هم حرف در نيايد ما تصوير همه لژيونرها را پخش ميكنيم.
جنگ سرد عادل فردوسيپور با امير قلعهنويي و مهدي رحمتي در روزهاي اخير ميرود كه وارد فاز جديدي شود. فاز جديدي با عنوان «افشاگري» كه استقلاليها با گرفتن انگشت اتهام به سوي برادر مجري برنامه نود كه سابقه تحصيل در دانشگاههاي كشور آلمان دارد، قصد دارند عادل فردوسيپور را محكوم كنند.
»روزنامه گل» در گزارشی نوشت : اتهام اين است كه برادر كوچكتر جناب مجري در آلمان زمينه حضور دورگههاي فعال در فوتبال آلمان را در تيمملي فراهم كرده است و عادل هم به همين بهانه اخبار آنها را پوشش ميدهد.
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