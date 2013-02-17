مجله مهر- اختلاف میان تهیه‌کننده و کارگردان فیلم سینمایی «فرزند صبح» که رونمایی از یکی از آشفته‌ترین تولیدات سینمای ایران در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر را به‌دنبال داشت علی‌الظاهر رو به اتمام است! محدرضا شرف‌الدین تهیه‌کننده این فیلم در گفت‌وگو با سایت شفقنا گفته‌است: «اگر این فیلم به شکل اساسی توسط بهروز افخمی تدوین مجدد شود به فیلم بسیار خوبی تبدیل خواهد شد که بسیار متفاوت با نسخه‌ای خواهد بود که در جشنواره فجر چند سال پیش به نمایش در آمد.»

به گزارش شفقنا، فیلم «فرزند صبح» ساخته بهروز افخمی درباره زندگی امام خمینی(س) است که چند سال پیش در جشنواره فجر نمایش داده شد وانتقاداتی را برانگیخت. اما حالا محمدرضا شرف‌الدین می‌گوید: این فیلم با یک تدوین اساسی توسط خود افخمی تبدیل به فیلم خوبی خواهد شد ومی‌تواند نظرات منتقدان این فیلم را به خود جلب کند. تهیه‌کننده فرزند صبح در ادامه عنوان کرد: خود افخمی نیز بسیار علاقه‌مند به تدوین مجدد این فیلم است و ما حاضریم هر کاری کنیم تا این فیلم از نظر نمایشی وضعیت مناسبی پیدا کند.

شرف الدین در ادامه توضیح داد: تدوین این فیلم هرینه‌ای معادل ۲۰۰میلیون تومان دارد و در صورتی که از همین امروز مراحل فنی فیلم برای بهبود کیفیت فیلم آغاز شود بیش از شش ماه طول می‌کشد تا این فیلم آماده نمایش کامل شود.

به گزارش مجله مهر این اظهارات در حالی است که بهروز افخمی از همان روزهای نخست رونمایی از فیلم صراحتاً اثر اکران شده را به‌دلیل تدوین آشفته و نیز دوبله نامناسب فیلم خود نداست و نسبت به آن اعتراض کرد. بهروز افخمی در مهرماه سال جاری در گفت وگویی با اشاره به اینکه همچنان بر نظر خود مبنی‌بر اینکه این فیلم، فیلم وی نیست پافشاری می‌کند، عنوان کرده بود:‌ متاسفانه تمام پیشنهادهایی که من درباره اصلاح فیلم به تهیه‌کننده دادم تاکنون پذیرفته نشده است و هیچ جوابی از تهیه کننده نگرفته‌ام.

وی ادامه داده بود: پیشنهاد من این بود که ۵۰ درصد حق پخش خارجی فیلم را به من واگذار کنید و من به جای آن هزینه‌های اصلاح فیلم در بخش دوبله، لابراتوار و موسیقی را پرداخت کنم اما تاکنون پاسخی به پیشنهاد من داده نشده است.

کوتاه آمدن تهیه‌کننده و اعلام آمادگی برای اصلاح فیلم بنابر نظر کارگردان می‌تواند نقطه امیدی برای عاقبت‌ به خیر شدن تنها فیلم جدی سینمای ایران پیرامون زندگی و سلوک بنیانگذار انقلاب اسلامی باشد.