حسین معتمدنیا در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: نحوه تخصیص اعتبار،‌ دلایل عدم پرداخت وام ازدواج و همچنین میزان اعتبار وام ازدواج از مسائلی است که در این کار گروه بررسی خواهد شد.



مدیر کل دفتر ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه منتظر مشخص شدن نماینده بانک مرکزی در این کار گروه هستیم افزود: سامانه ازدواج متعلق به شورای پول و اعتبارات که در آن 4 تبصره معرفی شده تا وام ازدواج به 5 میلیون افزایش یابد اما این موضوع فعلا به دلیل عدم اعتبار محقق نخواهد شد.



حسین معتمدنیا خاطر نشان کرد: ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در اسفند ماه برگزار خواهد شد.