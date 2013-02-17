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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۵

وام ازدواج دیگر پرداخت نمی‌شود

«به دلیل عدم همکاری دیگر دستگاه ها وام 5 میلیون تومانی ازدواج فعلا پرداخت نخواهد شد.» این خبری است که مدیر کل دفتر ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان داده و گفته است: «قرار شده کار گروهی از سوی وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی در خصوص مشکلات پرداخت وام ازدواج تشکیل شود.»

حسین معتمدنیا در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: نحوه تخصیص اعتبار،‌ دلایل عدم پرداخت وام ازدواج و همچنین میزان اعتبار وام ازدواج از مسائلی است که در این کار گروه بررسی خواهد شد.

مدیر کل دفتر ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه منتظر مشخص شدن نماینده بانک مرکزی در این کار گروه هستیم افزود: سامانه ازدواج متعلق به شورای پول و اعتبارات که در آن 4 تبصره معرفی شده تا وام ازدواج به 5 میلیون افزایش یابد اما این موضوع فعلا به دلیل عدم اعتبار محقق نخواهد شد.

حسین معتمدنیا خاطر نشان کرد: ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در اسفند ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2395329

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