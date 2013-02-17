مجله مهر- غالبا پس از پایان جشنواره فیلم فجر در بهمن‌ماه آثاری که در این رویداد سینمایی منتخب تماشاگران بوده‌اند در نوروز سال بعد روی پرده می‌روند که با این پیش‌شرط امکان اکران "حوض نقاشی" به کارگردانی مازیار میری و "هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند" به کارگردانی پوران درخشنده در نوروز 92 بیشتر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، البته این در حالی است که فیلم "برف روی کاج‌ها" ساخته پیمان معادی که یک سال از نمایش آن در سی‌امین جشنواره فجر می‌گذرد، از مدت‌ها پیش در صف اکران قرار دارد و چندی پیش هم اعلام شد که با گروه عصر جدید برای نوروز 92 قرارداد بسته است. البته این فیلم نیز در جشنواره سی‌ام سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را دریافت کرد ولی به دلیل مشکلاتی که به وجود آمد در لیست آثاری قرار گرفت که امکان نمایش در برخی سینماها را ناشت و همین مساله اکران عمومی آن را تحت تاثیر قرار داد.

از سوی دیگر فیلم‌های ده‌نمکی نیز به دلیل پرفروش بودن همیشه در نوروز روی پرده می‌روند و سه‌گانه "اخراجی‌ها" هم به این شکل اکران شدند. از این رو "رسوایی" جدیدترین ساخته ده‌نمکی نیز از گزینه‌های محتمل اکران نوروز 92 است که شنیده می‌شود با گروه سینمایی آفریقا قرارداد، دارد.

سازمان سینمایی در نظر دارد مانند سال گذشته در نوروز به تمام گونه‌های سینمایی در چیدمان اکران توجه کند تا هر مخاطبی با سلیقه خود به دیدن فیلم‌ها در نوروز 92 برود. از این رو شنیده می‌شود انیمیشن بلند سینمایی "تهران 1500" ساخته بهرام عظیمی در همین زمان اکران عمومی خواهد شد. حضور چنین فیلمی در اکران نوروزی می‌تواند تنوع بیشتری در اکران به وجود آورد. این انیمیشن که چند باری هم قرار اکران آن لغو شده است اگر نوروز 92 روی پرده برود، نام خود را به عنوان اولین انیمیشن ساخت ایران که در سینماهای کشورمان اکران شده است، ثبت می‌کند.

البته فیلم‌های دیگری همچون "رژیم طلایی" به کارگردانی حسین فرحبخش، "چه خوبه که برگشتی" ساخته داریوش مهرجویی و "پل چوبی" ساخته مهدی کرمپور نیز از دیگر گزینه‌های احتمالی اکران نوروز 92 هستند که به نوعی با قطعیت کمتری روبرو هستند.

"قاعده تصادف" بهنام بهزادی و "روز روشن" حسین شهابی نیز از گزینه‌های اکران نوروزی موسسه هدایت فیلم است که تلاش می‌کند برای نوروز 92 شرایط نمایش این آثار را فراهم کند. "قاعده تصادف" در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر چهار سیمرغ برای بهترین فیلمنامه، بهترین فیلم از نگاه تماشاگران سینمای بین‌الملل و... را از آن خود کرد.

همچنین "زندگی مشترک آقای محمودی و بانو" فیلم پرحاشیه روح‌الله حجازی نیز که نتوانست به دلیل مشکلات ممیزی وارد بخش مسابقه جشنواره فجر شود، به گفته عظیمی میرآبادی از گزینه‌های اکران نوروزی است. اما هنوز کارگردان و یا تهیه‌کننده فیلم در این‌باره توضیحی ارائه نکرده‌اند. این فیلم با وجود تلاش‌های اهالی رسانه و منتقدان و سینماگران نتوانست حتی یک اکران در جشنواره فیلم فجر را هم به دست آورد.

و اما همچنان خبرها رسیده حاکی از آن است که فیلم‌های حوض نقاشی، رسوایی، برف روی کاج‌ها، تهران 1500 و هیس بیشترین شانس را برای اکران نوروز دارند.

حوض نقاشی ساخته مازیار میری به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی با بازی شهاب حسینی، نگار جواهریان، فرشته صدرعرفایی، سیامک احصایی، مهسا محجوب و ... محصول حوزه هنری است. این فیلم داستان یک زوج کم‌توان ذهنی است که یک پسربچه دارند و زندگی آنها به دلایلی با چالش رو به رو می شود ولی آنها موفق می شوند با همدلی بر این مشکلات فائق آیند. سیمرغ بهترین فیلم از نگاه مردم در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به این فیلم اختصاص یافت.

رسوایی ساخته مسعود ده‌نمکی داستان افسانه دختر بدنام محل است که مورد توجه همسایه‌ای از اهالی محل است. این دختر به دلیل بدهی‌های خود و پدرش در آستانه فروپاشی اخلاقی است او پس از ربودن سفته‌های پدرش به هنگام فرار با حاج یوسف روحانی زاهد محل آشنا می‌شود و ...

الناز شاکردوست، کامران تفتی، مریم کاویانی، مجید مشیری، اسماعیل خلج، امیر نوری، محبوبه بیات، تینا آخوندتبار، ارسلان قاسمی، ابوالفضل همراه، آرزو افشا، مهسا کامیابی، مجید شهریاری، اسدالله یکتا، فرامرز روشنایی، فریبا ترکاشوند، یوسف قربانی، مختار سائقی، مجتبی امینی و کمال سید محسن در این فیلم بازی می‌کنند.

برف روی کاج‌ها با بازی مهناز افشار، ویشکا آسایش، صابر ابر، حسین پاکدل، حسن معجونی، آناهیتا افشار، الهام کردا و با حضور شیرین یزدان‌بخش روایت می‌شود. این فیلم به کارگردانی پیمان معادی و تهیه‌کنندگی سیدجمال ساداتیان ساخته شده است.

تهران 1500 داستان این انیمیشن که در سال 1500 هجری شمسی می‌گذرد، درباره زندگی گذشته و حال شخصی به نام اکبر آقا است که به مسایل اجتماعی فرهنگی و شهرنشینی می‌پردازد. بهرام رادان، محمدرضا شریفی‌نیا، گوهر خیراندیش، مهتاب نصیرپور، حبیب رضایی، سیدحسام نواب‌صفوی، هدیه تهرانی و مهران مدیری بازیگران این کار هستند.

هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند ساخته پوران درخشنده به بررسی مسایل دختران جوان می‌پردازد و ترس از آبرو را در این دوره سنی آسیب‌شناسی می‌‌کند. مرتضی پورصمدی فیلمبرداری این فیلم سینمایی را برعهده داشته است. تهیه‌کنندگی این پروژه پربازیگر برعهده درخشنده است. در این فیلم طناز طباطبایی، شهاب حسینی، مریلا زارعی، امیر آقایی، جمشید هاشم پور، مائده طهماسبی، هادی مرزبان، بابک حمیدیان و... بازی می کنند. سیمرغ بهترین فیلم از نگاه مردم در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به این فیلم اختصاص یافت.