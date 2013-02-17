راننده اتوبوس جریان انحرافی کیست؟

مجله مهر: مهترین بخش های گفت وگوی حیدرپور به نقل از سایت فردا به این شرح است:

• جریان حاکم بر دولت و شخص رئیس جمهور در انتخابات گذشته توانست از تخریب حداکثر استفاده را ببرد و تخریب افراد روشی برای رسیدن به امیال سیاسی آنها شده است. نظر آنها هم این است که هدف وسیله را توجیه می کند، چون هدف این گروه حفظ کرسی ریاست جمهوری است، از هر روشی برای نگهداری این جایگاه استفاده می کنند.

• آقای رئیس جمهور از مباحثی که در روز 22 بهمن ماه به آنها اشاره کرد قصد سوء استفاده دارد. در تخریب افراد نیز ساز و کارهای مدرنی را تدوین کرده اند که بتوانند به وسیله آن، افکار عمومی را فریب دهند. حتی در رفتارها و گفتارهای آنها نیز می توان به راحتی مشاهده کرد که علاوه بر تخریب، از ابزاری به نام فریب هم استفاده می کنند.

• طبق آمار و اطلاعاتی که ما از جلسات آنها (جریان انحرافی) داریم، قصدی که این گروه داشتند این بود که در بهمن ماه، آشوب را کف خیابان ها بکشانند. این در شرایطی است مقام معظم رهبری بارها عنوان کردند که کسی حق ندارد آرامش کشور را بر هم بزند.

• در حادثه ای که در مجلس افتاد، نخبگان و بزرگان جامعه همه تصدیق کردند که ماجرای رخ داده، منتهای بی اخلاقی بود. در کجای دنیا رئیس قوه مجریه، با چنین روش تخریبی به ارکان حکومت هجوم می برد. آقای احمدی نژاد در مجلس روسای دو رکن اساسی کشور که همان قوای مقننه و قضائیه باشد را مورد تخریب قرار داد.

• تهیه سی دی، مونتاژ آن، نشر و پخش و در آخر رساندن آن به شبکه های خارجی، همگی فعل مجرمانه محسوب می شود و خود رئیس جمهور نیز باید بابت این کار، دادگاهی شود.

• برهم زدن سخنرانی آقای لاریجانی در قم نیز به این دلیل بود که اگر در چشم خواص و نخبگان، حادثه مجلس و دفاعیکه ایشان از شان مجلس کرد، یک پیروزی برای مجلس و نمایندگان محسوب شد، برهم زدن سخنرانی رئیس مجلس در قم به نوعی جفت یک کردن این حوادث باشد.

• در طول 24 سال دوران ریاست جمهوری مقام معظم رهبری، دوران کارگزاران و دوران اصلاحات، درآمد ارزی کشور کمتر از 700 میلیارد دلار بود. اما در طول 8 سال گذشته این درآمد حدود 800 میلیارد دلار بوده است. یعنی در طول 8 سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، درآمد ارزی کشور به اندازه کل تاریخ انقلاب بوده است. پس بنابراین باید انصاف داشته باشیم و در ارائه گزارشات، بگوییم که کدام کار در چه دورانی انجام شده است.

• حقیقت موضوع این است که ما یک جریانی به نام جریان انحرافی را در دولت تجربه کردیم، شناختیم و می دانیم که وجود دارد. رئیس این جریان هم شخص آقای رئیس جمهور است. اگر جریان انحرافی را به خودرویی مانند اتوبوس تشبیه کنیم، راننده این خودرو شخص رئیس جمهور است. در سخنرانی وی در مراسم 22 بهمن ماه نیز این را نشان داد که این جریان توسط شخص ایشان در حال حمایت شدن است. به همین دلیل بود که شعار انتخاباتی این گروه به صورت شفاف از سوی ایشان مطرح شد.