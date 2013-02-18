ابهام درباره دلایل مرگ مجری تلویزیون همچنان ادامه دارد

مجله مهر- علی‌رغم اعلام قبلی دادسرای امور جنایی پایتخت مبنی بر این که علت فوت «نیما نهاوندیان»، مجری برنامه‌های ورزشی صدا و سیما از سوی پزشکی قانونی اعلام خواهد شد اما با گذشت حدود 2 ماه از زمان مرگ این مجری تلویزیون، هنوز علت این مرگ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

خبرگزاری ایسنا در گزارشی در این زمینه نوشت؛ مرحوم «نیما نهاوندیان» 3 دی سال جاری در سن 31 سالگی بر اثر آنچه که ضربه مغزی خوانده شد، در خانه‌اش جان باخت و در همان زمان پرونده‌ای در این باره در دادسرای امور جنایی پایتخت تشکیل شد و جسد وی نیز برای بررسی علل و عوامل احتمالی مرگ به پزشکی قانونی ارسال شد.قاضی فریدون امیرآبادی فراهانی، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای امور جنایی تهران پیش از این و در روزهای پس از سوم دی 91 به رسانه‌ها گفت که این پرونده در شعبه پنجم دادسرای امور جنایی در دست بررسی است و تحقیقات در این شعبه با دستور بازپرس آغاز شده است.

بنا به اعلام «امیرآبادی»، قرار بود تا 10 روز پس از ارجاع این پرونده به پزشکی قانونی، علت مرگ نهاوندیان اعلام شود اما تاکنون و با گذشت نزدیک به 2 ماه پس از آن اتفاق، هیچ دلیل رسمی به عنوان علت مرگ این مجری تلویزیون اعلام نشده است. مسوولان پزشکی قانونی درپی پیگیری‌های خبرنگار حقوقی ایسنا همواره به این جمله اکتفا کرده‌اند که نتیجه آزمایشات و کالبدشکافی اعلام شده است ولی از بیان جزئیان آن خودداری می‌کنند. دادسرای امور جنایی نیز اعلام کرده که در مورد این پرونده اظهارنظری نخواهد کرد.

هم‌چنین پیش از این «مجتبی سجادی» تهیه‌کننده برنامه «ورزش از نگاه دو»، به نقل از مادر مرحوم نهاوندیان گفته بود که ظاهرا نیما نهاوندیان شب حادثه در منزل خود بر اثر اصابت سرش به میز که منجر به زمین خوردن او شده است، دچار خونریزی مغزی شده و تا رسیدن خانواده‌اش به منزل فوت کرده است.

نیما نهاوندیان مجری تلویزیون متولد سال 1360 در شهرستان گرگان بود که از سال 82 همکاری خود با سازمان صدا و سیما را آغاز کرد و اجرای چند دوره از برنامه‌های «ورزش از نگاه دو»، «طعم ورزش»، «توپ طلایی»، «دورخیز»، «هفت سنگ» و «عید کبریا» را بر عهده داشت.