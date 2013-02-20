تبديل شدن سایت يك دانشگاه به بولتن سياسي

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتفاقات اخیری که در مجلس شورای اسلامی در خصوص استیضاح وزیر کار و پخش فیلمی از ملاقات فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی در صحن علنی رخ داد، اخبار فاضل لاریجانی تبدیل به یکی از سوژه های شماره یک مطبوعات کشور شد.

فاضل لاریجانی اواخر سال گذشته با حکم فرهاد دانشجو در کسوت ریاست واحد علوم و تحقیقات آمل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

اگر سری به سایت واحد علوم و تحقیقات آمل زده باشیم، درست در گوشه چپ تصویر این سایت، بسته ای خبری با عنوان " دکتر فاضل لاریجانی در آیینه مطبوعات " مشاهده می شود.

در این بسته خبری، صرفاً به وقایع اخیر حاشیه ای مجلس شورای اسلامی و پیامدهای آن اشاره شده است.

سایت واحد علوم و تحقیقات آمل

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با مشاهده اخبار داخل این لینک، تنها می توان اخبار مربوط به اتفاقات اخیر رخ داده برای فاضل لاریجانی را مشاهده کرد، این در حالیست که رئیس دانشگاه آزاد شدیداً بر آلوده نشدن فضای دانشگاه به مسائل سیاسی و حاشیه ای تاکید دارد.

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متن اخبار موجود در این سایت را می توان در آدرس اینترنتی http://iauamol.ac.ir/fa مشاهده کرد.