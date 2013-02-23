مجله مهر- سریال "معمای شاه" که تا پیش از این بهدلیل ایفای نقش برخی بازیگران در نقش کاراکترهای سرشناس سیاسی خبرساز شده بود گویا قرار است پای برخی چهرههای غیرسیاسی قبل از انقلاب را هم به تلویزیون باز کند.
در این زمینه سایت "کافه سینما" خبر داد: سازندگان این سریال تلویزیونی در هفتههای اخیر، به دنبال بازیگرانی برای ایفای نقش خوانندگان دههی 1350 ایران هستند.
چندی است پیش تولید مجموعهی پربازیگر معمای شاه، به کارگردانی محمدرضا ورزی آغاز شده و سازندگان این مجموعه، گروه پرشماری از بازیگران سینما و تلویزیون را، برای بازی در نقش شخصیتهای واقعی این مجموعهی تاریخی انتخاب کردهاند؛ از علی شریعتی تا همسران محمدرضا شاه. و حالا اخبار رسیده به خبرنگار کافه سینما، حکایت از این دارد که سازندگان این سریال تلویزیونی در هفتههای اخیر، بهدنبال بازیگرانی برای ایفای نقش خوانندگان دهه 1350 ایران هستند تا در بخشهایی از این مجموعه ایفای نقش کنند. خوانندگانی از قبیل گوگوش، ابراهیم حامدی (ابی) و ستار. که بعضی از این خوانندگان، ارتباطاتی با درباره پهلوی هم داشتهاند. اگر تغییری در برنامهها و روند عادی مجموعه صورت نگیرد و همه چیز طبق روال گذشته پیش رود؛ قرار است چند بازیگر ایرانی، نقش آنها را در این مجموعه ایفا کنند.
پیش از این اعلام شده بود که در این سریال تلویزیونی؛ سعید داخ برای نقش علی شریعتی، جعفر دهقان (رضاشاه)، حسین نورعلی (محمدرضاشاه)، نقی سیفجمالی (بهبودی)، بهرنگ علوی (فردوست)، رامبد شکرآبی (ژنرال پرون)، گیتی ساعتچی (تاجالملوک)، علی شجره (علیرضا پهلوی)، باران زمانی (شهناز)، احمد نجفی (رزمآرا)، جمشید جهانزاده (هژیر)، رامین راستاد (پهلبد)، علی فرجامفر (غلامرضا پهلوی)، جهانگیر بنارش (سیدحسن امامی)، اکبر معززی (علی امینی)، سپند امیرسلیمانی (اسداله اعلم)، فخرالدین صدیقشریف (شریف امامی) و قطبالدین صادقی (شاپور ریپورتر) انتخاب شدهاند.
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