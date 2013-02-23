عیسی فرهادی فرماندار تهران با اعلام این که این دو منطقه از آلوده‌ترین مناطق و محله‌های شهر به مواد مخدر و تجمیع معتادان است، گفت: بیش از 95 درصد این مناطق پاکسازی شده و اجازه تجمیع معتادان در این مناطق را نخواهیم داد.

فرهادی به ایسنا گفته که با عملیات‌های مختلف که طی سه ماه گذشته در این مناطق صورت گرفته، بیش از 95 درصد این مناطق پاکسازی شده و اجازه نخواهیم داد که این دو مرکز محل تجمع معتادان شود.

او ادامه داد: ستاد شهرستان‌ها برای مبارزه با مواد مخدر در محله‌های شناسایی، تشکیل و فعال شده و توسعه کمپ‌های خصوصی تحت نظارت سازمان بهزیستی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته فرهادی، در حال حاضر شهر تهران دارای هشت کمپ ترک اعتیاد است که برنامه‌ریزی افزایش این مراکز به حدود 150 کمپ در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین تا پایان سال جاری هیچ معتادی بدون سرپناه نخواهد بود.