همه کسانی که رهبری برایشان نماز خواندند

مجله مهر: تشییع پیکر شهدای غدیر، تشییع پیكر شهید احمد كاظمی و جمعی از سرداران سپاه، تشييع پيكر شهيد سپهبد علی صیاد شیرازی، تشييع‌ پيكر شهيد سيد مرتضی‌ آوينی از مراسم های تشییع بوده که رهبر معظم انقلاب شخصا در آن حضور پیدا کرده اند و تا نشان دهند به مقام شامخ شهدا چه اهمیتی قائل هستند اما ایشان تاکنون تنها بر پیکر چهار نفر اقامه نماز کرده اند.

اسفند سال 1373، حاج احمد خمینی دار فانی را وداع گفت. چند روز قبل تر رهبر معظم انقلاب در بیمارستان محل بستری فرزند بنیانگذار کبیر انقلاب حضور پیدا کرده و از ایشان عیادت کرده بودند. يكي از خصوصيات بارز مرحوم يادگار امام -سيداحمد خميني- ولايتمداري ايشان است كه هم در زمان حيات حضرت امام(ره) و هم در دوران بعد از آن به نحو كاملي آشكار بود. ایشان درباره حضرت الله خامنه ای می گوید: امروز اگر توجه دنيا معطوف به كشور ما است بدين دليل است كه پرچم مبارزه با استكبار همانند زمان حضرت امام در اهتزاز است. امروز رهبر انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي از همان آرمان هايي دفاع مي كنند كه امام دفاع مي كردند، زيرا اگر ذره اي بر خلاف جهت امام حركت داشتيم، برخورد دنيا با انقلاب اسلامي تا اين حد قهرآميز نبود..»

روز درگذشت یادگار امام، رهبر انقلاب در پیامی مفصل درباره ایشان فرمودند: بي‌شك‌ در آخرين‌ ماههاي‌ دوران‌ نهضت‌، هيچكس‌ در رابطه‌ با امام‌ بزرگوار نقشي‌ تا بدين‌ حد بزرگ‌ و مؤثر از خود بروز نداده‌ است‌. تلاش‌ بي‌وقفه‌ و پروانه‌وار ايشان‌ در كنار مشعل‌ فروزان‌ وجود امام‌ عزيز رضوان‌الله‌ عليه‌، بسي‌ بركات‌ را منشأ گشته‌ و بسي‌ دشوارها را آسان‌ نموده‌ است‌.

اكنون‌ اين‌ يادگار امام‌ از ميان‌ ما رفته‌ و ما را در فقدان‌ خود، مهموم‌ و مغموم‌ بجا گذاشته‌ است‌. شكوه‌ اين‌ غم‌ جانكاه‌ را به‌ پيشگاه‌ صاحب‌ و مولاي‌ خود حضرت‌ بقيه‌الله‌الاعظم‌ مي‌بريم‌. و از او دعا براي‌ صبر و تسلي‌ مي‌طلبيم‌ و در عين‌ حال‌ نخستين‌ تسليت‌ را هم‌ به‌ او مي‌گوئيم‌. 27 اسفند روز تشییع پیکر حاج سید احمد خمینی، رهبر معظم انقلاب بر پیکر ایشان اقامه نماز کردند.

اول فروردین سال 1388 همسر گرامی امام نیز دار فانی را وداع گفت. رهبر معظم انقلاب در پیامی درباره ایشان فرمودند: آن مرحومه که خود بازمانده دودمان علمی نامداری بود، سالیان متمادی یار و همراه امام بزرگوار، و مایه آرامش ایشان در همه مراحل دشوار آن جهاد مستمر و بزرگ بود و با صبر و عزم و توکل زندگی پرافتخاری را گذرانید. مراسم اقامه نماز میت بر پیكر همسر گرامی بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران حضرت امام خمینی (ره) به امامت حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دانشگاه تهران برگزار شد.

دی ماه امسال، تهران معلم اخلاق خود را از دست داد. رهبرمعظم انقلاب در پیامی درگذشت ایشان را حادثه ناگوار، ضایعه‌ای برای حوزه‌ علمیه و روحانیت و جامعه‌ مذهبی تهران و به ویژه ارادتمندان و شاگردان ایشان و جوانانی دانستند که از مجالس پر فیض و درس‌های سازنده‌ این معلم اخلاق بهره می‌بردند. ایشان سپس در مراسم تشییع حضرت آیت الله تهرانی که مصادف با اربعین حسینی در مدرسه عالی شهید مطهری تهران برگزار شد حضور پیدا کرده و بر پیكر آن عالم جلیل‌القدر نماز میّت را اقامه كردند.

تهران معلم اخلاق دیگری را هم از دست داد. این جمله ای بود که بعد از درگذشت آیت الله خوشوقت نقل شد. ایشان پس از 17 روز بستری در یکی از بیمارستان های مکه، چهارشنبه هفته گذشته دار فانی را وداع گفت. رهبر معظم انقلاب در پیامی درگذشت آن عالم ربانی و سالک الی الله را مصیبتی اندوهبار برای آشنایانِ رتبه معنوی آن بزرگوار و ثلمه ای بزرگ برای شاگردان و مستفیدان محضر پر فیض آن عارف بالله خواندند و این مصیبت را به خانواده مکرّم و فرزندان محترم و وابستگان و ارادتمندان ایشان تسلیت گفتند. امروز مراسم تشییع پیکر آیت الله خوشوقت از دانشگاه تهران برگزار شد و مقام معظم رهبری بر پیکر ایشان اقامه نماز کردند.