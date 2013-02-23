ترفند/ شارژ بیشتر برای لپ تاپ

جام جم می نویسد: در حالتی كه باتری به وضع احتیاط می‌رسد ذخیره كردن اطلاعات و آماده‌كردن سیستم‌عامل برای خاموشی بهترین پیشنهاد است! در نهایت نیز وقتی شرایط باتری به حالت بحرانی می‌رسد سیستم‌عامل به‌صورت خودكار به‌حالت hibernate به فعالیت خود پایان می‌دهد و لپ‌تاپ خاموش می‌شود.

حالت بحرانی باتری به‌طورپیش‌فرض در زمانی اتفاق می‌افتد كه باتری لپ‌تاپ شما دارای 10 تا 15 درصد شارژ باقیمانده است. این میزان شارژ ممكن است برای انجام كارهای شما در شرایطی كه به لپ‌تاپ نیاز فوری دارید كافی باشد، اما ویندوز به‌صورت خودكار با قطع عملیات به‌منظور جلوگیری از بروز مشكل برای اطلاعات شما بر اثر خاموش شدن ناگهانی، از این میزان شارژ صرف نظر كرده و موجبات خاموشی لپ‌تاپ را فراهم می‌كند. اگر دوست دارید تا جایی كه ممكن است شارژ باقیمانده در باتری لپ‌تاپ را مورد استفاده قرار دهید و تا میزان شارژ باقیمانده به 1 یا 2 درصد نرسیده است وضع بحرانی اتفاق نیفتد، باید به روش زیر عمل كنید:

توجه: پیش از هر چیز به این نكته توجه داشته باشید چنانچه میزان شارژ باقیمانده در باتری به زیر 5 درصد برسد، ویندوز به‌طور دقیق نمی‌تواند شارژ باقیمانده را محاسبه كند و هر لحظه احتمال خاموشی رایانه بدون اطلاع شما وجود دارد. پس در این شرایط بهترین راه ذخیره دائم فعالیت‌های در حال اجراست.

1ـ از صفحه شروع، عبارت Control Panel را جستجو كرده و پس از آن با كلیك روی گزینه یافت شده وارد كنترل پانل ویندوز شوید.

2ـ روی گزینه System and Security را كلیك كنید.

3ـ در بخش Power Options گزینه Change battery settings را انتخاب كنید.

4ـ در پنجره به‌نمایش درآمده روی گزینه Change plan settings كلیك كنید.

5ـ در صفحه مربوط به تنظیمات باتری، روی گزینه Change advanced power settings كلیك كنید.

6ـ در پنجره Power Options صفحه را به پایین اسكرل كرده تا گزینه Battery را پیدا كنید. با كلیك روی علامت + در كنار این گزینه آن را باز كرده و پس از آن سربرگ Critical battery level را نیز به همین شكل باز كنید.

7ـ در این بخش دو گزینه مشاهده خواهید كرد. گزینه اول یعنی On Battery مربوط به زمانی است كه لپ‌تاپ نیروی برق موردنیاز را از باتری دریافت می‌كند و در صورتی كه شارژ باقی‌مانده در باتری، به عدد درج شده در مقابل این گزینه برسد، به‌معنای شرایط بحرانی است.

شما می‌توانید با تغییر این مقدار به عدد دلخواه خود همچون 5 درصد یا كمتر، بیشترین مقدار از شارژ باتری را مورد استفاده قرار دهید.