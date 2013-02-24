صدا و سیما: با دولت هماهنگ بودیم/ دولت: خبر نداشتیم

مجله مهر: شامگاه شنبه پخش زنده گفت‌وگوی تلویزیونی رییس‌جمهور با مردم از شبکه اول سیما، متوقف و ادامه آن به بعد از پخش سریال موکول شد.

گفت‌وگوی زنده تلویزیونی محمود احمدی‌نژاد از ساعت 21:40 شامگاه شنبه در شبکه یک سیما آغاز شد. در ابتدای این برنامه، مجری تلویزیونی سوالاتی را درباره بودجه سال 92 و برخی مسائل اقتصادی کشور مطرح کرد و رییس‌جمهور به آنها پاسخ داد، اما هنگامی که نوبت به سئوالات خبرنگاران سایر رسانه‌های داخلی که در استودیوی پخش زنده این برنامه در نهاد ریاست جمهوری حضور پیدا کرده بودند رسید، صداو سیما پخش زنده را متوقف و ادامه آن را به بعد از پخش سریال از شبکه اول سیما موکول کردسید تقی سهرابی مدیر کل روابط عمومی سازمان صدا وسیما درباره توقف پخش زنده‌ گفت‌وگوی تلویزیونی رییس‌جمهور که شامگاه شنبه، پنجم اسفند ماه اتفاق افتاد، گفته که پخش برنامه‌هایی در سطح سران قوا، با توجه به حساسیت‌هایی که دارد، حتما با هماهنگی با حوزه‌های اطلاع‌رسانی آنها انجام می‌شود.

این مقام مسؤول در سازمان صداوسیما ادامه داد: بخش اول گفت‌وگوی رییس جمهور با آقای حیدری کاملا زنده و طبق روال عادی پخش شد و تنها بخش دوم که به سوالات خبرنگاران از رییس جمهور اختصاص داشت، به پس از پخش برنامه‌ای دیگر، موکول شد که حتما این اتفاق هم با هماهنگی خود معاونت اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری اتفاق می‌افتد. اینها برنامه‌هایی است که از قبل هماهنگ و برنامه‌ریزی می‌شود و صدا و سیما در آن دخیل نبوده است.

از سوی دیگر اما سامانه پیامکی اطلاع رسانی دولت (پاد) در پیامکی که در ساعت 23:18 برای مخاطبان خود ارسال کرد، نسبت به قطع پخش تلویزیونی گفت وگوی رییس جمهوری با رسانه ها و پخش موسیقی و سریال به جای آن انتقاد کرد.

در متن پیامک پاد آمده است: صداوسیما در اقدامی غیرمنتظره پخش زنده گفت وگوی رادیو تلویزیونی رییس جمهوری را به بهانه پخش آگهی، سریال و موسیقی قطع کرد.

گزارش ها حاکی است که رییس جمهور نیز از قطع برنامه مصاحبه تلویزیونی بی اطلاع بوده است.

وحید شاکری مدیرکل امور رسانه های دفتر رئیس جمهور در مصاحبه با خبرنگار شبکه ایران ضمن انتقاد شدید از عملکرد صدا و سیما در قطع ناگهانی پخش زنده گفت و گوی رئیس جمهور اظهار داشته که قطع پخش گفت و گوی رئیس جمهور با رسانه ها، نقض غرض فلسفه شکل گیری این جلسه بود.

وی ادامه داد: درخواست رئیس جمهور این بود که رسانه ها بتوانند آزادانه سؤالات خود را در زمینه اقتصادی مطرح کنند و پاسخ های ایشان را بشنوند. قطع مصاحبه رئیس جمهور به دلایل واهی همچون پخش یک سریال تکراری، خدشه ای بزرگ به مسئله آزادی بیان آن هم در برابر دیدگان افکار عمومی وارد آورد.