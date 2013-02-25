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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

شرایط سختگیرانه برای تردد اتوبوس های راهیان نور

فرمانده پلیس‌راه خوزستان با بیان این‌که قرار بود دستورالعمل ممنوعیت تردد اتوبوس‌های کاروان‌های راهیان نور در ساعات شب ابلاغ شود، ولی این دستورالعمل هنوز واصل نشده است گفت: تردد اتوبوس‌های کاروان‌های راهیان نور در برخی مسیرهای حادثه‌خیز خوزستان ممنوع اعلام شده که محورهای ایذه دهدز و لردگان از جمله این مسیرها هستند.

خبرگزاری «ایسنا» نوشت: فرمانده پلیس راه خوزستان از شرایط ویژه برای اجازه تردد اتوبوس های راهیان نور خبرداد.

«قاسم قدرتی» اظهار کرد: البته اتوبوس‌ها کاروان‌های راهیان نور نیز بازسازی شده و شرکت اعزام‌کننده با خرید اتوبوس‌های نو و تجهیزات خوب و بکارگیری رانندگان مجرب، چرخه حمل و نقل خود را ساماندهی کرده است.

وی افزود: پلیس‌راه تردد اتوبوس‌های کاروان‌های راهیان نور را تحت نظر دارد و با کنترل و نظارت آنها، مانع بروز حوادث در ایام تردد این کاروان‌ها می‌شود.

قدرتی تصریح کرد: تردد اتوبوس‌های کاروان‌های راهیان نور در مسیرهایی که پیچ، سراشیبی و سربالایی وجود دارد و جاده‌های حادثه‌خیز و کوهستانی نیز کمتر خواهد شد و در برخی ایام تعطیل نوروز، ممنوع است.

وی عنوان کرد: برخی از این مسیرها تنها برای تردد سواری‌ها در نظر گرفته شده و از تردد وسایل نقلیه سنگین جلوگیری می‌شود.

فرمانده پلیس‌راه خوزستان ادامه داد: برای تعطیلات نوروز که بیشترین تردد کاروان‌های راهیان نور در استان انجام می‌شود، تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شده است و اقدامات سختگیرانه‌ای به منظور کنترل جاده‌ها و پیشگیری از حوادث اعمال می‌شود. در اردوگاه‌های راهیان نور نیز در جلساتی با پلیس‌یاران، آخرین توصیه‌ها به رانندگان کاروان‌ها داده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به منظور پیشگیری از ترافیک در سطح شهرها، اتوبوس‌های کاروان‌های راهیان نور همانند سایر وسایل نقلیه سنگین نباید در سطح شهر تردد کنند.
 

کد مطلب 2395465

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