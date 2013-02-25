شرایط سختگیرانه برای تردد اتوبوس های راهیان نور

خبرگزاری «ایسنا» نوشت: فرمانده پلیس راه خوزستان از شرایط ویژه برای اجازه تردد اتوبوس های راهیان نور خبرداد.

«قاسم قدرتی» اظهار کرد: البته اتوبوس‌ها کاروان‌های راهیان نور نیز بازسازی شده و شرکت اعزام‌کننده با خرید اتوبوس‌های نو و تجهیزات خوب و بکارگیری رانندگان مجرب، چرخه حمل و نقل خود را ساماندهی کرده است.



وی افزود: پلیس‌راه تردد اتوبوس‌های کاروان‌های راهیان نور را تحت نظر دارد و با کنترل و نظارت آنها، مانع بروز حوادث در ایام تردد این کاروان‌ها می‌شود.



قدرتی تصریح کرد: تردد اتوبوس‌های کاروان‌های راهیان نور در مسیرهایی که پیچ، سراشیبی و سربالایی وجود دارد و جاده‌های حادثه‌خیز و کوهستانی نیز کمتر خواهد شد و در برخی ایام تعطیل نوروز، ممنوع است.



وی عنوان کرد: برخی از این مسیرها تنها برای تردد سواری‌ها در نظر گرفته شده و از تردد وسایل نقلیه سنگین جلوگیری می‌شود.



فرمانده پلیس‌راه خوزستان ادامه داد: برای تعطیلات نوروز که بیشترین تردد کاروان‌های راهیان نور در استان انجام می‌شود، تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شده است و اقدامات سختگیرانه‌ای به منظور کنترل جاده‌ها و پیشگیری از حوادث اعمال می‌شود. در اردوگاه‌های راهیان نور نیز در جلساتی با پلیس‌یاران، آخرین توصیه‌ها به رانندگان کاروان‌ها داده می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: به منظور پیشگیری از ترافیک در سطح شهرها، اتوبوس‌های کاروان‌های راهیان نور همانند سایر وسایل نقلیه سنگین نباید در سطح شهر تردد کنند.

