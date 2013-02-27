تاسوعا دیگر تعطیل نیست؟

مجله مهر: چرتکه انداختن مجلسی ها این بار برای حذف رنگ قرمز از 9 روز تقویم 92. روزهایی که تاحالا تعطیل رسمی بوده. اما درصورت تصویب نمایندگان، دیگر تعطیل نخواهد بود. طرحی که گفته می شود دستپخت مرکز پژوهش های مجلس است و دوباره بعد از دوسال به صحن علنی آمده.

دورخیز برای حذف تعطیلات

حدود یک سال پیش بود که مرکز پژوهش های مجلس نهم، در آخرین ماههای فعالیت خود طرحی منتشر کرد که در آن پیشنهاد حذف 9 روز از تعطیلات رسمی ایران به چشم می خورد.

مرکز پژوهش‌ها در پیش‌نویس طرح خود پیشنهاد کرده بود: تعطیلات رسمی قطعی در تقویم کشور عبارت باشند از: 4 روز نخست نوروز، روز 13فروردین ماه، روز عید فطر، روز عید غدیر، روز عید قربان، روز نیمه شعبان، روز 28 ماه صفر، روز 21 ماه رمضان، روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، روز 22 بهمن، روز 14 خرداد و روز اربعین حسینی.

این طرح البته یک تبصره جالب هم داشت: روز ولادت و شهادت امام رضا(علیه السلام) در استان خراسان رضوی و روز شهادت امام صادق(علیه السلام) و حضرت زهرا(سلام الله علیها) در استان قم تعطیل رسمی باشد.در این 4 روز در همه نقاط کشور ساعت کار یک ساعت دیرتر شروع ‌شود.روز 29 اسفند نیز نیمه تعطیل و ساعت کاری تا 12 ظهر باشد.

این طرح البته همان موقع با واکنش های متعددی از سوی مردم ، کارشناسان و مراجع تقلید مواجه شد. به ویژه درباره روزهایی مثل شهادت امام صادق(ع)، امام رضا(ع) و حضرت فاطمه(س). چرا که دسته های عزاداری به ویژه در این دومناسبت آخری، چندسالی است که با دعوت و حضور بعضی مراجع تقلید در شهرها برپا می شود.

طرح مرکز پژوهش ها حدود یک سال و چند ماهی مسکوت بود تا این که دیروز، خبرهایی در مجلس پیچید مبنی بر این که طرح نمایندگان برای حذف 9 روز از تعطیلات تقویم رسمی کشور در دستورکار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. طرحی که بلافاصله با واکنش چندتن از نمایندگان مردم هم روبه رو شد. رئيس كميسيون قضايي مجلس یکی از مخالفان این طرح است که دیروزبه مهر گفت:« طرحي با امضاي نمايندگان تهيه شده كه بر اساس آن بخشي از تعطيلات رسمي كشور حذف شود كه در آن تاسوعاي حسيني، 29 اسفند و حتي شهادت امام رضا(ع) مطرح شده است.البته اين طرح هنوز اعلام وصول نشده ولي بنده مخالف هستم چون تاسوعاي حسيني و برخي مناسبتها براي تقويت فرهنگ و ترويج فرهنگ و دين موثر و لازم است. اگر كارمندان تنها نصف معادل كاري خود را كار كنند اين تعطيلات لطمه اي به كار نمي زند. البته هنوز اين طرح خام است و در حال طرح موضوع است.»

تعطیلات پراکنده، بلای جان کشور

گزارش مرکز پژوهش های مجلس که سال گذشته منتشر شد، دربرگیرنده نکات جالبی بود. به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، معضل اصلی تعطیلات در ایران، تعطیلات پراکنده در کشور است و تعطیلات رسمی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوانی بر اقتصاد کشور وارد نموده است.

به باور مرکز پژوهش‌های مجلس چالش تعطیلات ایران کم یا زیاد بودن آن نیست، بلکه مشکل اصلی در نظر گرفتن تقویم قمری و شمسی در محاسبه تعطیلات است که اتفاقا همین موضوع پراکندگی تعطیلات در کشور را دامن زده است. این مرکز در مقابل کاهش ایام تعطیل به دولت و مجلس پیشنهاد می‌دهد که می‌توانند در صورت تلاقی هر کدام از این تعطیلات با تعطیلات رسمی، آنها را با تعطیلی بین ‌‌التعطیلی تجمیع کند.

در ادامه این گزارش آماده است، یکی از آثار اقتصادی وضعیت فعلی تعطیلات صرف ۲۰ درصد از دستمزد پرداختی در اقتصاد کشور بابت روزهای تعطیل است، همچنین در این گزارش تاکید شده از آنجا که برای این اوقات فراغت برنامه‌ریزی خاصی صورت نمی‌گیرد و مردم در ایام تعطیل به حال خود رها می‌شوند، نمی‌توان به بهره‌وری ناشی از این تعطیلات امید چندانی بست.

در حال حاضر تعطیلات رسمی ایران، در این روزهاست:

تعطیلات شمسی:

4 روز اول فروردین عید نوروز

12 فروردین روز جمهوری اسلامی

13 فروردین روز طبیعت(سیزده به در)

۱۴ خرداد ارتحال امام خمینی

۱۵ خرداد سالروز قیام ونین مردم قم

22بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ۵۷

29اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت

تعطیلات قمری:

۹ محرم تاسوعای حسینی (ع)

۱۰ محرم عاشورا ی حسینی(ع)

۲۰ صفر اربعین حسینی(ع)

۲۸ صفر رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)

آخر صفر (۲۹ یا ۳۰) شهادت امام علی بن موسی الرضا(ع)

۱۷ ربیع الاول تولد پیامبر اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)

۳ جمادی الثانی شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س)

۱۳ رجب میلاد حضرت علی بن ابی طالب (ع)

۲۷ رجب مبعث رسول گرامی اسلام(ص)

۱۵ شعبان تولد امام زمان(عج)

۲۱ رمضان شهادت امام علی بن ابی طالب (ع)

۱ شوال عید فطر

۲ شوال عید فطر

۲۵ شوال شهادت امام جعفر صادق(ع)

۱۰ ذیحجه عید قربان

۱۸ ذیحجه عید غدیر

آیا تاسوعا روز کاری می شود؟

شاید اما قابل توجه ترین نکته طرح جدید نمایندگان مجلس، حذف تعطیلی روز تاسوعای حسینی (ع) باشد. روزی که در تمام این سال ها تعطیلی رسمی وسنتی مردم ایران بوده و برخی آئین های خاص عزاداری در ماه محرم، مختص به همین روز است.

علاوه بر این، داستان تعطیلی روزهای متعلق به امام رضا(ع) در تقویم نیز ازجمله حکایت های جالب تعطیلی در ایران است. روزهایی که در سال های مختلف بارها دستخوش تغییر شده است. چرا که ابتدا تعطیلی روز تولد امام رضا(ع) در سال های گذشته، با روز شهادت آن حضرت جا به جا شد و تعطیلی شهادت، به جای تعطیلی ولادت در تقویم ثبت شد و حالا شهادت امام رضا(ع) نیز در طرح نمایندگان مجلس از روزهای تعطیل رسمی در کشور حذف خواهد شد.

آیا این بار نیز واکنش مردم، کارشناسان و به ویژه مراجع تقلید، تصمیم گیری درباره حذف تعطیلی ها را دستخوش تغییر خواهد کرد یا روزهای قرمز تقویم سال 92، 9 روز کمتر خواهد شد؟ پاسخ این سوال را در روزهای آینده می توان فهمید.