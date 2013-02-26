بازپخش "از سرزمین شمالی" برای دومین بار لغو شد

مجله مهر- سایت خبر سینما نوشت: بعد از پخش چند قسمت از سریال آن شرلی، شبکه تماشا بار دیگر از سرزمین شمالی را در باکس سریالهای جدیدش قرار داد و اعلام کرد که از 9 اسفند هر روز ساعت 18 آن را روی آنتن میفرستد.
این زیرنویس هر روز با فاصله دو دقیقه یک بار زمان دقیق پخش این سریال ژاپنی را به مخاطبان اطلاعرسانی میکرد. اما در کمال تعجب، در زیرنویس امشب این شبکه اعلام شد که از 9 اسفند در باکس ساعت 18، سریال حامی وحش پخش میشود! "از سرزمین شمالی: برای دومین بار از کنداکتور این شبکه خارج شد بدون اینکه شبکه تماشا کمترین توضیحی درباره آن داشته باشد یا از مردم برای این بدقولی ها عذرخواهی کند!
سریال "حامی وحش" به کارگردانی پل هریسون، در رابطه تام مک کلیپ، کارآگاه مخصوص حیوانات است. او که در یک منطقه جنگلی ساکن است جنایات مربوط به حیوانات و محیط زیست را پیگیری میکند و در هر اپیزد ماجرای تازهای مثل شکارچیان منطقه حفاظت شده کشتتن جانوران و پرکردن پوست آنها و فروختن آنها بجای مجسمه و غیره را اکتشاف میکند.
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