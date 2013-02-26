امروز برای خبرنگاران مجلس روز خوبی نبود

مجله مهر: کوچک زاده گاهی از دست خبرنگاران عصبانی می شود و الفاظ مناسبی به کار نمی برد. مهدی کوچک زاده برای بار اول نامش را در جریان برخوردی که با خبرنگار شرق در مجلس هفتم داشت به زبان ها انداخت. گلاویز شدنش با این خبرنگار و الفاظی که با زبان آورده بود، مقدمه معرفی این نماینده بود . ماجرای درگیری لفظی او با یکی از خبرنگاران در رستوران مجلس هم یکی از این تیپ رفتارهای کوچک زاده بود. امروز وقتی سخنان او درباره طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی قطع شد باز به خبرنگاران توهین کرد و خطاب به محمد حسن ابوترابی که ریاست جلسه علنی امروز را به عهده داشت گفت که در اینجا عده‌ای عنوان‌شان خبرنگار است اما در بین‌شان هرزه‌نگار هم داریم.

توجیه کوچک زاده در بیان این صحبت ها این بود که اگر کامل صحبت کند عرایضش در روزنامه‌ها و رسانه‌ها چاپ می‌شود ولی وقتی سخنش قطع می شود سخنانش نصفه و نیمه در رسانه ها درج می شود!

وی گفت: همه کسانی که اینجا هستند درست است که عنوان‌شان خبرنگار است اما مثل اقشار مختلف که در بین آنها فاسد هم وجود دارد هرزه‌نگار هم در این قشر داریم و تنها نصف حرف‌های ما را می‌نویسند.

از سوی دیگر انعکاس تصاویری از لحظات به خواب رفتن نمایندگان و مشغول بودن آن ها به کاری غیراز قانونگذاری در جلسات علنی، باعث شده است که 162 نماینده مجلس با تصویب با تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس و اصلاحات 14 گانه این آیین نامه از جمله محدودیت حضور تصویربرداران و عکاسان برای حضور در صحن علنی مجلس موافقت کنند.

این طرح به پیشنهاد 44 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صحن آمده بود. در مخالفت با این طرح مهدی سنایی، نادر قاضی‌پور ، حسین‌علی حاجی دلیگانی، و ناجی معاون حقوقی معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور و همچنین قاسم جعفری، محمد حسن آصفری، حسن‌پور سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه در موافقت با کلیات طرح مذکور سخن گفتند.