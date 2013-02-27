به این مدرسه لقب «مدادرنگی» داده اند+تصاویر

«خبرگزاری فارس» نوشت: مدرسه مداد رنگی همان مدرسه حق پناه است که در ناحیه ۵ اصفهان واقع شده است؛ این مدرسه به همت خیّر مدرسه‌ساز حاج علی حق‌ پناه و مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان احداث شده است.

مدرسه حق‌ پناه دارای متراژ ۲۹۰۰ مترمربع است که ۱۷۴۰ متر زیربنا دارد و دارای ۱۲ کلاس، کلاس تجربی، کتابخانه، سالن اجتماعات و اتاق کامپیوتر است.

این مدرسه جزو مدارس هوشمند است و تمام کلاس‌های درس به تجهیزات الکترونیک و تخته هوشمند مجهز هستند و البته این مدرسه، از مدارس تخصصی قرآن نیز محسوب می‌شود.

دانش‌آموزان این مدرسه نیز رنگ‌آمیزی آن را دوست دارند و معتقدند که بهتر درس‌هایشان را یاد می‌گیرند.

فاطمه احمدی مدیر مدرسه حق پناه به فارس می‌گوید: این مدرسه در همان ابتدا با تمام تجهیزات هوشمند تحویل داده شد و تمام کلاس‌های درس به برد هوشمند، دیتا و لپ‌تاب مجهز است؛ ضمن اینکه تمام معلمان دوره‌های لازم را دیدند.

وی ادامه می‌دهد: در مدرسه از نرم‌افزار مدیریت هوشمند استفاده می‌کنیم و تمام اطلاعات و فعالیت‌های دانش‌آموزان در کلاس توسط آموزگاران در این سامانه ثبت می‌شود.