مجله مهر- شبکه تلویزیونی آیفیلم که درآغاز با هدفگیری مخاطبان عربزبان منطقه راهاندازی شده بود با توزیع گسترده آنتنهای دیجیتال مخاطبانی ثابت در داخل نیز پیدا کرد. بهخصوص که بخش قابل توجخی از برنامههای این شبکه را سریالهای قدیمی بهویژه تولیدات دهه 60 و 70 تلویزیون به خود اختصاص میداد و همین آیفیلم را به بهانهای برای مرور خاطرات نوستالژیک مخاطبان ایران بدل کرده بود.
طبق برنامهریزی معاونت سیما اما گویا با راهاندازی و آغاز بهکار رسمی شبکه تلویزیونی "تماشا" قرار است بخش فارسی زبان این شبکه از گیرندههای دیجیتال حذف شود.
سایت خبر سینما در این زمینه نوشت: علي دارابي که پيش از اين زمان افتتاح شبکه تماشا و سلامت را اواسط بهمن اعلام کرده بود حالا از افتتاح رسمي اين دو شبکه در روزهاي آخر اسفند خبر دادهاست. دارابي در بخشي از مصاحبه تازهاش با روزنامه جامجم اعلام کرده که با افتتاح شبکه تماشا، تلويزيون ديگر نيازي به بخش فارسي آي فيلم ندارد و اين شبکه بايد از گيرنده هاي ديجيتال حذف شود.
او توضيح داده:« شبكه آيفيلم در حوزه برونمرزي فعاليت ميكند و در زيرمجموعه معاونت سيما قرار نميگيرد. اين شبكه براي مخاطبان خارج از كشور افتتاح شده و فقط بناست سريالهاي ايراني را براي مخاطبان خارجي پخش كند. زبان آنها زبان بينالمللي است. چون آيفيلم زودتر از نمايش و تماشا افتتاح شده دوستان ما زبان فارسي را هم رويش گذاشتند. سيستم گيرنده ديجيتال كه آمد، مردم يكسري سريالها را از طريق آي فيلم ديدند. آيفيلم ماموريت برونمرزي دارد. با آغاز فعاليت شبكه تماشا، زبان فارسي آيفيلم بايد حذف شود.»
دارابي تاکيد کرده که ديگر ضرورتي براي پخش برنامههاي آي فيلم به زبان فارسي وجود ندارد. معاون سيما در بخش ديگري از صحبتهايش هم گفته که شبکه تماشا هم مانند نمايش براساس رسالتي که دارند، اصلا بنا نيست سريال توليد کند و توليدات آن فقط به برنامه هايي نظير زيگزاگ، سينمايش و ... محدود ميشود.
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