مجله مهر- سایت خبری نامه‌نیوز نوشت: چندی پیش مسعود کیمیایی کارگردان زبردست و پیشکسوت کشورمان فیلمنامه‌ای به نام «دست تنها» را برای اخذ پروانه ساخت به وزارت ارشاد ارائه کرد. این تنها فیلمنامه‌ای بود که کیمیایی از ابتدا یکی از شخصیت‌های داستان را براساس شخصیت سعید راد، نوشته بود و حضور راد در این فیلم از ابتدا نهایی بود؛ فیلمی که در نهایت نتوانست پروانه ساخت دریافت کند.

سعید راد که امسال برای تماشای بیشتر فیلم‌ها به برج میلاد می‌آمد و عملا پای ثابت جشنواره فیلم فجر بود، بارها در مصاحبه‌هایش گفت: اگر اجازه می‌دادند مسعود کیمیایی «دست تنها» را بسازد قطعا در سی‌ویکمین جشنواره فیلم فجر برای کسی سیمرغی باقی نمی‌ماند.

حالا که مدتی از عدم پذیرش این فیلمنامه گذشته است، یکه‌تاز دهه 40 و 50 پروانه ساخت فیلمنامه‌ای به نام «خائن‌کشی» را در دست دارد. البته زمزمه‌هایی نیز به گوش می‌رسد که قرار است فیلمنامه «دست تنها» را نیز اصلاح کند و برای گرفتن مجوزش دوباره تلاش کند.

کیمیایی مدت زیادی است که پروانه ساخت فیلم «خائن‌کشی» را از وزارت ارشاد اخذ کرده است اما تا کنون این فیلم را کلید نزده و گویا این روزها بین «خائن‌کشی» و «دست تنها» نمی‌تواند از فیلمنامه «دست تنها» بگذرد.