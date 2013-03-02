ماهی 100 هزار تومان بدهید 20میلیون مهریه بگیرید

مجله مهر: تا پیش از آن که قانون برای زندانیان مهریه سقف مالی تعیین کند، هر روز 6 نفر به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه همسرشان راهی زندان می شدند که میانگین سنی آنها 25 سال بود. اما سال گذشته وقتی مجلس بندی از لایحه حمایت از خانواده را تصویب کرد و گفت مهریه بیش از 110سکه زندان ندارد، تعداد زندانیان مهریه در کشور نصف شد. مردانی که حالا می توانند با بیمه کردن مهریه همسرشان نه فقط زندان، که مشکلات حقوقی و ارث و میراث را هم حل کنند.

در بیمه مهریه، مرد با بیمه قراردادی می بندد تا ماهانه مبلغی را به حساب بیمه واریز کند و در عوض بیمه موظف می شود در صورت از كار افتادگي و يا فوت مرد، مهریه همسرش را بپردازد. در صورتی که مدت قرارداد تمام شود و مرد در قید حیات باشد یا دچار از کار افتادگی نشود، بیمه تمام مبلغی را که مرد در این سال ها پرداخت کرده، به همسر او برمی‌گرداند. اما اگر یکی از این دو اتفاق برای او بیفتد، دیگر پرداخت اقساط بیمه ضروری نیست و بیمه گر کل رقم مهریه زن را به قیمت روز به او می پردازد.

چقدر باید بپردازید؟

مبلغی که مرد بابت بیمه مهریه همسرش می پردازد، بر اساس سن او و مدت زمان قرارداد با بیمه متفاوت است. اما بر اساس مقرراتی که بیمه ایران تعیین کرده، یک مرد 20 ساله به ازای هر یک میلیون تومان از مهریه همسرش باید ماهانه 12هزار و 160 تومان در مدت 5سال بپردازد. یعنی اگر مهریه همسرش در مدت قرارداد 10میلیون تومان برآورد شود، در مدت 5سال باید هر ماه 121هزار و 600تومان حق بیمه بپردازد.

رقمی که باید در سنین دیگر به ازای هر یک میلیون تومان از مهریه به حساب بیمه واریز کنید، در جدول زیر مشخص شده است.

15 سال 10 سال 5 سال مدت بيمه سن بيمه شده 20.600 ريال 43.600 ريال 121.600 ريال 20 21.400 ريال 44.200 ريال 122.500 ريال 30 23.700 ريال 46.100 ريال 124.300 ريال 40 29.500 ريال 50.500 ريال 128.400 ريال 50 -- 58.200 ريال 131.000ريال 60 -- -- 137.500 ريال 65

این حق بیمه را می توانید به صورت سالانه هم پرداخت کنید. اما در هر صورت، سقف قرار داد بیمه ای تا 20 میلون تومان است و اگر مهریه همسر شما بیش از 20میلیون تومان برآورد شود، فقط بخشی از آن شامل بیمه خواهد شد که آن هم البته تبصره های خاص خودش را دارد. مثلا اگر سن مرد بالای 50 سال باشد و مهریه همسرش بیش از 5میلیون تومان، شرکت بیمه قرارداد بستن با مرد را مشروط به انجام معاينات پزشكي و تاييد پزشك مشاور بيمه می کند.

البته این تنها تبصره بیمه مهریه نیست. این بیمه قواعد و شرط و شروط دیگری هم دارد. مثلا در صورت فوت مرد در طول مدت بيمه، سرمايه اصلي بيمه نامه به همسر او تعلق می گیرد و اگر فوت او بر اثر حادثه باشد، بیمه دو برابر سرمايه اصلي بيمه نامه را به همسر مرد پرداخت می کند.

همچنین اگر بعد از گذشت شش ماه از قرارداد بیمه، زن و مرد از هم جدا شوند، ذخيره پس انداز بيمه نامه تا تاريخی که مرد آن را پرداخت کرده به زن تعلق می گیرد.

این بیمه شامل وام هم می شود و بعد از پرداخت دو سال حق بیمه، زن می تواند از شرکت بیمه بر اساس مبلغی که تا به حال همسرش پرداخت کرده، تقاضای وام کند.

نکته بعدی ای که مرد نمي تواند در طول مدت بيمه بدون موافقت همسرش بیمه نامه را به نام زن دیگری تغيير دهد. غلاوه بر این، به سرمايه بيمه مهريه مالیات تعلق نمی گیرد و همچنین لازم نیست قرارداد بیمه بین مرد و بیمه بسته شود. پدر و مادر او و يا هر کس دیگری که مایل باشد، می تواند به جای مرد، پرداخت بیمه مهریه همسر او را تقبل کند.