جدیدترین نوع بیمه: بیمه ازدواج دانشجویی!

«خبرگزاری ایسنا» نوشت: معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تهیه طرح بیمه ازدواج دانشجویان خبر داد و گفت: این طرح مورد استقبال وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته و در حال حاضر نیز پیشنهاد آن را به مجلس ارائه کرده‌ایم.

دکتر غلامرضا خواجه‌سروی افزود: زمانی که پیشنهاد بیمه ازدواج دانشجویان تهیه شد، وزارت ورزش و جوانان با استقبال فراوان از این طرح به عنوان یک اقدام مناسب تقدیر و استقبال کرد و در حال حاضر نیز طرح آن را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده‌ایم تا در بودجه سال آینده اعتباری برای آن در صندوق رفاه در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه برای طرح "بیمه ازدواج دانشجویان" در ابتدا یک هزینه جزیی از دانشجویان دریافت می‌شود، تصریح کرد: همچنین راهکارهای اجرایی این طرح چندان سخت نیست و نیازمند برنامه‌ریزی صحیح می‌باشد.