کمبود بودجه صداوسیما صدای رئیس را هم درآورد

مجله مهر- رئيس صداوسيما در حاشيه مراسم افتتاح شبکه تماشا و سلامت، نسبت به کمبود بودجه سازمان براي ساخت سريالها و برنامه هاي مختلف گلايه کرد. به گزارش خبرسينما، ضرغامي توضيح داد: «امکاني براي ساخت سريالهاي فاخر نداريم. سريال سلمان فارسي، کم سريالي نيست اما به دليل نبودن بودجه مدتهاست متوقف شده است. سريال خواجه نصيرالدين توسي هم الان بعد از 6 ماه تحقيق، آماده توليد شده اما من شخصا اجازه کليد خوردن به آن نميدهم چون نياز به اعتبارات بالايي دارد و از دست ما خارج است.»
او گفت که تهيهکنندگان اين اواخر فقط به خاطر اعتماد به سازمان کار انجام داده اند و مدتهاست بودجهاي در اختيارشان گذاشته نشده. ضرغامي به شوخي گفت که مدتهاست به تهيهکنندگان ميگويند: بنشينيد تا بودجه بياد!
رئيس صداوسيما توضيح داد که با وجود تمام صرفهجوييهايي که در سازمان صورت گرفته، باز هم تمام چشم اميد تهيهکنندگان به آگهيهاي بازرگاني است. او با وجود تمام اين مشکلات گفت که به آينده صداوسيما اميدوار است.
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